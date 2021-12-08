Vídeo: chuva muda cenário em cachoeira de Afonso Cláudio

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Segundo a coordenadora da Defesa Civil da cidade, Glaucia Elisabeth Pereira, apesar do volume da cachoeira, não há moradores próximos e isso não trouxe danos a quem mora na região. “Um morador da localidade marcou em seu pluviómetro 150 milímetros de chuva, um pouco acima do registro do boletim da Defesa Civil Estadual”, explicou a coordenadora.