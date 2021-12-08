Vídeo: chuva muda cenário em cachoeira de Afonso Cláudio

A Cachoeira Fio de Ouro, na localidade de Empoçadinho, interior de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, ganhou um visual que chamou a atenção após a forte chuva nesta terça-feira (7). O ponto turístico, que tem uma pequena queda de água em dias normais, deu lugar a um volume impressionante.
Segundo a coordenadora da Defesa Civil da cidade, Glaucia Elisabeth Pereira, apesar do volume da cachoeira, não há moradores próximos e isso não trouxe danos a quem mora na região. “Um morador da localidade marcou em seu pluviómetro 150 milímetros de chuva, um pouco acima do registro do boletim da Defesa Civil Estadual”, explicou a coordenadora.
A água nesta quarta-feira (8) já baixou nos córregos e rios do município. Segundo Glaucia Elisabeth, equipes da secretaria de Obras trabalham para desobstruir estradas rurais afetadas por quedas de barreiras e reconstruir pontes – 4 foram destruídas com a força da água.
Segundo o boletim da Defesa Civil do Estado divulgado na manhã desta quarta (8), entre terça-feira (7) e hoje, o acumulado de chuva em Afonso Cláudio chegou a 106,45 milímetros, isso significa que choveu mais de 100 litros por metro quadrado no município.