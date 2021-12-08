Após chuva, cratera aparece em avenida de São Mateus

Buraco no meio de avenida em São Mateus Crédito: Divulgação/Defesa Civil de São Mateus

Em local de bastante movimentação de pessoas, no Centro de São Mateus , no Norte do Estado , surgiu uma cratera bem no meio da Avenida Coronel Mateus Cunha, perto do Mercado Municipal, na manhã desta quarta-feira (8). De acordo com a Defesa Civil do município, o buraco tem cerca de 3 metros de diâmetro e de profundidade.

O coordenador da Defesa Civil de São Mateus, Dielson Soares de Oliveira, informou que foi montado um raio de segurança para isolar o local nesta manhã e o trânsito precisou ser desviado. Ainda segundo o órgão, o buraco foi ocasionado por um rompimento de uma manilha de escoamento de água, que estava posicionada abaixo da via e não suportou a quantidade de vazão.

Apenas entre 18h e meia-noite de terça, São Mateus teve acumulado de 95 mm, disse o coordenador, o que seria aproximadamente o dobro da média de chuva esperada para o mês, de acordo com Oliveira.

Buraco no meio de avenida de São Mateus Crédito: Divulgação/Defesa Civil de São Mateus

O coordenador afirmou que a maior preocupação é a saturação do solo, quando não ocorre a absorção da água, por conta do grande volume de chuva dos últimos dias.

boletim da Defesa Civil Estadual, publicado na manhã desta quarta-feira (8), apontou que São Mateus está em risco alto para movimento de terra.

PARTE DE CASA DESABA

Parte de casa que desabou em São Mateus Crédito: Rosi Bredofw/TV Gazeta Norte

Parte de uma casa desabou na noite de terça-feira (7) no bairro Beira-Rio, em São Mateus. De acordo com informações da Defesa Civil do município, quatro pessoas precisaram sair do local e foram para residências de parentes e amigos. O desmoronamento ocorreu devido ao impacto da chuva nas últimas horas.

Dielson Soares de Oliveira afirmou que não foi possível verificar se houve mais danos por conta da baixa visibilidade e o risco de um novo acidente. Ele aponta que, por ser em uma área de morro, a força da água pode ter ocasionado danos.