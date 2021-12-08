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Após chuva, cratera aparece em avenida de São Mateus

Buraco foi aberto por conta do rompimento de uma manilha de água que não suportou a quantidade de chuva, segundo a Defesa Civil da cidade
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 dez 2021 às 10:30

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 10:30

Buraco no meio de avenida em São Mateus
Buraco no meio de avenida em São Mateus Crédito: Divulgação/Defesa Civil de São Mateus
Em local de bastante movimentação de pessoas, no Centro de São Mateus, no Norte do Estado, surgiu uma cratera bem no meio da Avenida Coronel Mateus Cunha, perto do Mercado Municipal, na manhã desta quarta-feira (8). De acordo com a Defesa Civil do município, o buraco tem cerca de 3 metros de diâmetro e de profundidade.  
O coordenador da Defesa Civil de São Mateus, Dielson Soares de Oliveira, informou que foi montado um raio de segurança para isolar o local nesta manhã e o trânsito precisou ser desviado. Ainda segundo o órgão, o buraco foi ocasionado por um rompimento de uma manilha de escoamento de água, que estava posicionada abaixo da via e não suportou a quantidade de vazão.
Apenas entre 18h e meia-noite de terça, São Mateus teve acumulado de 95 mm, disse o coordenador, o que seria aproximadamente o dobro da média de chuva esperada para o mês, de acordo com Oliveira.
Buraco no meio de avenida de São Mateus
Buraco no meio de avenida de São Mateus Crédito: Divulgação/Defesa Civil de São Mateus
O coordenador afirmou que a maior preocupação é a saturação do solo, quando não ocorre a absorção da água, por conta do grande volume de chuva dos últimos dias.
boletim da Defesa Civil Estadual, publicado na manhã desta quarta-feira (8), apontou que São Mateus está em risco alto para movimento de terra.

PARTE DE CASA DESABA

Parte de casa que desabou em São Mateus
Parte de casa que desabou em São Mateus Crédito: Rosi Bredofw/TV Gazeta Norte
Parte de uma casa desabou na noite de terça-feira (7) no bairro Beira-Rio, em São Mateus. De acordo com informações da Defesa Civil do município, quatro pessoas precisaram sair do local e foram para residências de parentes e amigos. O desmoronamento ocorreu devido ao impacto da chuva nas últimas horas.
Dielson Soares de Oliveira afirmou que não foi possível verificar se houve mais danos por conta da baixa visibilidade e o risco de um novo acidente. Ele aponta que, por ser em uma área de morro, a força da água pode ter ocasionado danos.
“Um ou dois cômodos da casa foram quebrados. A gente não conseguiu ter uma avaliação maior porque o local estava escuro e era possível ouvir barulhos de movimentação do solo ou do imóvel. Tiramos as pessoas de lá, sem lesões, e evitamos maiores riscos. A princípio, consideramos a possibilidade de que a água desceu a rua com bastante força e a estrutura pode não ter aguentado, por conta da pressão”, explicou o coordenador da Defesa Civil da cidade.

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