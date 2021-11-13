Chuva: parte de casa desaba e afeta outras residências em São Mateus

Em decorrência das últimas chuvas, parte de uma casa desabou na noite desta sexta-feira (12) no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil do município, o acidente afetou outros quatro imóveis próximos. Ninguém ficou ferido.
O desmoronamento aconteceu por volta das 19h. A Defesa Civil desconhecia a situação do imóvel, onde um dos cômodos desabou. De acordo com o coordenador do órgão, Dielson Soares de Oliveira, duas casas abaixo e duas à esquerda foram afetadas e também precisaram ser interditadas por medida de segurança.
Os moradores desalojados estão em casas de parentes e serão assistidos pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, para receber aluguel social.