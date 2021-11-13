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Chuva: parte de casa desaba e afeta outras residências em São Mateus

Desmoronamento colocou em risco outros quatro imóveis no bairro Vila Nova. Acidente não deixou vítimas e moradores foram abrigados na casa de parentes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 nov 2021 às 13:54

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 13:54

Parte de casa desaba e afeta outras residências em São Mateus Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
Em decorrência das últimas chuvas, parte de uma casa desabou na noite desta sexta-feira (12) no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil do município, o acidente afetou outros quatro imóveis próximos. Ninguém ficou ferido.
O desmoronamento aconteceu por volta das 19h. A Defesa Civil desconhecia a situação do imóvel, onde um dos cômodos desabou. De acordo com o coordenador do órgão, Dielson Soares de Oliveira, duas casas abaixo e duas à esquerda foram afetadas e também precisaram ser interditadas por medida de segurança.
Os moradores desalojados estão em casas de parentes e serão assistidos pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, para receber aluguel social.

Parte de casa desaba e afeta outras residências em São Mateus

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