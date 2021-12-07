Vídeo: cenário de "filme de terror" chama a atenção em São Mateus

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A Gazeta, é possível ver inúmeros clarões em meio a um cenário de escuridão, chuva e barulho de trovões. Durante o temporal na noite desta segunda-feira (6), em São Mateus , no Norte do Estado , um prédio em obras teve um curto-circuito. Na imagem encaminhada por um internauta de, é possível ver inúmeros clarões em meio a um cenário de escuridão, chuva e barulho de trovões.

Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e informou que nenhuma pessoa ficou ferida e também não houve registro de incêndio. No entanto, não pode confirmar o que originou o curto-circuito.

CHUVA EM SÃO MATEUS

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De acordo com a Defesa Civil de São Mateus, das 17h às 23h desta segunda-feira (6), o município teve acumulado de chuva de 82 mm e ruas do Centro ficaram alagadas. Um internauta mostra como ficou a região perto do Mercado Municipal durante a noite.

Apesar da grande quantidade de chuva neste intervalo de tempo, o coordenador da Defesa Civil de São Mateus, Dielson Soares de Oliveira, afirmou que não recebeu chamados urgentes, mas que há cinco áreas em risco.