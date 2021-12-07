Vídeo: cenário de "filme de terror" chama a atenção em São Mateus

Durante o temporal na noite desta segunda-feira (6), em São Mateus, no Norte do Estado, um prédio em obras teve um curto-circuito. Na imagem encaminhada por um internauta de A Gazeta, é possível ver inúmeros clarões em meio a um cenário de escuridão, chuva e barulho de trovões.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e informou que nenhuma pessoa ficou ferida e também não houve registro de incêndio. No entanto, não pode confirmar o que originou o curto-circuito.
CHUVA EM SÃO MATEUS
De acordo com a Defesa Civil de São Mateus, das 17h às 23h desta segunda-feira (6), o município teve acumulado de chuva de 82 mm e ruas do Centro ficaram alagadas. Um internauta mostra como ficou a região perto do Mercado Municipal durante a noite.
Apesar da grande quantidade de chuva neste intervalo de tempo, o coordenador da Defesa Civil de São Mateus, Dielson Soares de Oliveira, afirmou que não recebeu chamados urgentes, mas que há cinco áreas em risco.
Elas estão no Bairro Porto, na localidade de Maruim, também em Vila Verde, no Bairro Vila Nova (apenas na Rua México) e na Ladeira do Besouro, onde é considerado o ponto mais crítico devido à possibilidade de desabamento de prédios.