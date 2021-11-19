Covid-19: em 24h, 4 escolas de São Mateus suspendem aulas após casos

Em menos de 24 horas, três escolas da rede municipal de ensino e uma da rede estadual em São Mateus , no Norte do Estado, suspenderam as aulas presenciais após confirmação de alunos e professores contaminados pela Covid-19 . Os estudantes dessas unidades seguirão até o final deste mês com atividades remotas, com retorno presencial previsto para 1º de dezembro.

Na noite de terça-feira (16), a Secretaria de Educação do município decretou a suspensão das atividades presenciais na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arnóbio Alves de Holanda , no bairro Forno Velho, após duas professoras e quatro alunos testarem positivo para a doença. Na mesma escola, outros três professores e quatro alunos estão com sintomas e aguardam os resultados dos exames.

No aviso, colado no portão da escola, a unidade informa que as aulas presenciais ficarão suspensas por 15 dias, começando nesta quarta-feira (17). Crédito: Leitor | A Gazeta

No mesmo dia, também foi decidida a suspensão das aulas no Centro de Educação Infantil (Ceim) bairro Boa Vista, que teve dois casos confirmados e há mais quatro aguardando os resultados dos exames.

Na Escola Pluridocente Municipal Palmito, na Comunidade de Palmito, uma professora foi confirmada com a Covid-19. Por este motivo, a Prefeitura de São Mateus esclarece que a unidade entrou em sistema remoto somente no período matutino. Nessas três instituições de ensino, o retorno às aulas presenciais está previsto para o dia 1º de dezembro, quando se completam 15 dias de suspensão das atividades.

Há também o registro de profissionais afastados por apresentarem sintomas gripais. Na Escola Vereador Laurindo Samaritano, no bairro Litorâneo, tem o caso de um professor, e no Centro de Educação Infantil (Ceim) Paraíso Infantil, no bairro Bonsucesso, uma merendeira está com sintomas da Covid-19. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ouro Negro, em Guriri, duas professoras também estão com os sintomas, já se afastaram e serão testadas nesta sexta-feira (19). Nessas unidades houve apenas o afastamento dos profissionais, mas as aulas presenciais foram mantidas.

Secretaria de Educação do município decretou a suspensão das aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arnóbio Alves de Holanda e em mais duas escolas Crédito: Prefeitura de São Mateus

À reportagem da TV Gazeta Norte, a Secretaria Municipal de Educação informou que a vigilância epidemiológica vai iniciar uma testagem em massa dos servidores dessas escolas com casos confirmados e um levantamento será feito em outras escolas da rede.

Já a Secretaria de Saúde de São Mateus comunicou que, na rede municipal, 71% dos alunos com idade entre 12 e 17 anos já receberam a 1º dose da vacina, e que pretende ampliar esse alcance. Equipes de vacinação estarão na manhã desta quinta-feira na escola Arnóbio, e no Ceim Boa Vista, das 8h às 10h30 da manhã, vacinando os profissionais que ainda não foram imunizados ou que ainda estão com o sistema vacinal incompleto.

ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL TAMBÉM TEVE AULAS SUSPENSAS