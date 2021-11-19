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Professores e alunos

Covid-19: em 24h, 4 escolas de São Mateus suspendem aulas após casos

Em três unidades da rede municipal, aulas presenciais ficarão suspensas por 15 dias, e em uma escola estadual, serão retomadas na próxima terça-feira (23). Unidades seguem com ensino remoto
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 nov 2021 às 21:23

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 21:23

Em menos de 24 horas, três escolas da rede municipal de ensino e uma da rede estadual em São Mateus, no Norte do Estado, suspenderam as aulas presenciais após confirmação de alunos e professores contaminados pela Covid-19. Os estudantes dessas unidades seguirão até o final deste mês com atividades remotas, com retorno presencial previsto para 1º de dezembro.
Na noite de terça-feira (16), a Secretaria de Educação do município decretou a suspensão das atividades presenciais na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arnóbio Alves de Holanda, no bairro Forno Velho, após duas professoras e quatro alunos testarem positivo para a doença. Na mesma escola, outros três professores e quatro alunos estão com sintomas e aguardam os resultados dos exames.
No aviso, colado no portão da escola, a unidade informa que as aulas presenciais ficarão suspensas por 15 dias, começando nesta quarta-feira (17).
No aviso, colado no portão da escola, a unidade informa que as aulas presenciais ficarão suspensas por 15 dias, começando nesta quarta-feira (17). Crédito: Leitor | A Gazeta
No mesmo dia, também foi decidida a suspensão das aulas no Centro de Educação Infantil (Ceim) bairro Boa Vista, que teve dois casos confirmados e há mais quatro aguardando os resultados dos exames.
Na Escola Pluridocente Municipal Palmito, na Comunidade de Palmito, uma professora foi confirmada com a Covid-19. Por este motivo, a Prefeitura de São Mateus esclarece que a unidade entrou em sistema remoto somente no período matutino.  Nessas três instituições de ensino, o retorno às aulas presenciais está previsto para o dia 1º de dezembro, quando se completam 15 dias de suspensão das atividades.
Há também o registro de profissionais afastados por apresentarem sintomas gripais. Na Escola Vereador Laurindo Samaritano, no bairro Litorâneo, tem o caso de um professor, e no Centro de Educação Infantil (Ceim) Paraíso Infantil, no bairro Bonsucesso, uma merendeira está com sintomas da Covid-19. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ouro Negro, em Guriri, duas professoras também estão com os sintomas, já se afastaram e serão testadas nesta sexta-feira (19). Nessas unidades houve apenas o afastamento dos profissionais, mas as aulas presenciais foram mantidas.
Escolas de São Mateus suspendem aulas após casos de Covid-19
Secretaria de Educação do município decretou a suspensão das aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arnóbio Alves de Holanda e em mais duas escolas Crédito: Prefeitura de São Mateus
À reportagem da TV Gazeta Norte, a Secretaria Municipal de Educação informou que a vigilância epidemiológica vai iniciar uma testagem em massa dos servidores dessas escolas com casos confirmados e um levantamento será feito em outras escolas da rede.
Já a Secretaria de Saúde de São Mateus comunicou que, na rede municipal, 71% dos alunos com idade entre 12 e 17 anos já receberam a 1º dose da vacina, e que pretende ampliar esse alcance. Equipes de vacinação estarão na manhã desta quinta-feira na escola Arnóbio, e no Ceim Boa Vista, das 8h às 10h30 da manhã, vacinando os profissionais que ainda não foram imunizados ou que ainda estão com o sistema vacinal incompleto.

ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL TAMBÉM TEVE AULAS SUSPENSAS

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Nestor Gomes também teve as aulas suspensas nesta quarta-feira (17). Demandada pela reportagem, a Superintendência Regional de Educação de São Mateus informou que há oito casos na escola, entre alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e funcionários. As aulas presenciais, segundo o órgão, podem ser retomadas na próxima terça-feira (23) — neste período, os alunos continuarão estudando de forma remota. A Superintendência destacou ainda que "todos os protocolos foram seguidos junto à vigilância sanitária".

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