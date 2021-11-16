Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Professores e alunos

Escola de São Mateus suspende aulas presenciais após casos de Covid-19

Além de seis casos já confirmados, prefeitura informou que mais três educadores e cinco estudantes aguardam o resultado dos testes. Outras escolas da rede municipal apresentaram casos de infecção
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 nov 2021 às 20:53

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 20:53

Após a confirmação de alunos e professores contaminados pela Covid-19, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arnóbio Alves de Holanda, localizada no bairro Forno Velho, em São Mateus, no Norte do Estado, decretou a suspensão das aulas na unidade. Segundo a Secretaria de Educação do município, duas professoras e quatro alunos testaram positivo para a doença e existem ainda casos de infecção em outras escolas da rede municipal.
No aviso fixado no portão da escola, a instituição de ensino informa que as aulas presenciais ficarão suspensas por 15 dias a partir desta quarta-feira (17), e serão retomadas somente no dia 1º de dezembro. No entanto, os alunos continuarão estudando de forma remota.
No aviso, colado no portão da escola, a unidade informa que as aulas presenciais ficarão suspensas por 15 dias, começando nesta quarta-feira (17).
Aviso fixado no portão da EMEF Arnóbio Alves de Holanda, em São Mateus, avisa sobre suspensão das aulas presenciais Crédito: Leitor | A Gazeta
Além dos seis casos já confirmados na EMEF Arnóbio Alves de Holanda, a Secretaria Municipal de Educação informou que mais três professores e cinco alunos da unidade estão com suspeita da doença, fizeram o teste e aguardam os resultados.
A Secretaria de Educação de São Mateus explicou que divulgará, nesta quarta-feira, o resultado de um levantamento de outras escolas que apresentaram casos de infecção. A administração municipal vai avaliar se as aulas também serão suspensas nessas unidades.

Veja Também

Covid-19: ES registra 13.065 mortes e tem 614.167 casos confirmados

Menina morre após cair de bicicleta no interior de Muqui

Vacinação de crianças contra Covid-19: o que sabemos até agora?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação São Mateus Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados