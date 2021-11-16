Escola de São Mateus suspende aulas presenciais após casos de Covid-19

Após a confirmação de alunos e professores contaminados pela Covid-19, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arnóbio Alves de Holanda, localizada no bairro Forno Velho, em São Mateus, no Norte do Estado, decretou a suspensão das aulas na unidade. Segundo a Secretaria de Educação do município, duas professoras e quatro alunos testaram positivo para a doença e existem ainda casos de infecção em outras escolas da rede municipal.
No aviso fixado no portão da escola, a instituição de ensino informa que as aulas presenciais ficarão suspensas por 15 dias a partir desta quarta-feira (17), e serão retomadas somente no dia 1º de dezembro. No entanto, os alunos continuarão estudando de forma remota.
Além dos seis casos já confirmados na EMEF Arnóbio Alves de Holanda, a Secretaria Municipal de Educação informou que mais três professores e cinco alunos da unidade estão com suspeita da doença, fizeram o teste e aguardam os resultados.
A Secretaria de Educação de São Mateus explicou que divulgará, nesta quarta-feira, o resultado de um levantamento de outras escolas que apresentaram casos de infecção. A administração municipal vai avaliar se as aulas também serão suspensas nessas unidades.