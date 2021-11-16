Escola de São Mateus suspende aulas presenciais após casos de Covid-19

Após a confirmação de alunos e professores contaminados pela Covid-19 , a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arnóbio Alves de Holanda, localizada no bairro Forno Velho, em São Mateus , no Norte do Estado, decretou a suspensão das aulas na unidade. Segundo a Secretaria de Educação do município, duas professoras e quatro alunos testaram positivo para a doença e existem ainda casos de infecção em outras escolas da rede municipal.

No aviso fixado no portão da escola, a instituição de ensino informa que as aulas presenciais ficarão suspensas por 15 dias a partir desta quarta-feira (17), e serão retomadas somente no dia 1º de dezembro. No entanto, os alunos continuarão estudando de forma remota.

Aviso fixado no portão da EMEF Arnóbio Alves de Holanda, em São Mateus, avisa sobre suspensão das aulas presenciais Crédito: Leitor | A Gazeta

Além dos seis casos já confirmados na EMEF Arnóbio Alves de Holanda, a Secretaria Municipal de Educação informou que mais três professores e cinco alunos da unidade estão com suspeita da doença, fizeram o teste e aguardam os resultados.