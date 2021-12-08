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Família pede ajuda

Parente de ex-BBB Arthur Picoli desaparece em Cachoeiro

Winny Picoli Maifredy, de 29 anos, é representante comercial de produtos de beleza e desapareceu na última segunda-feira (6)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 dez 2021 às 11:20

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 11:20

Desde a segunda-feira (6), a família do representante comercial Winny Picoli Maifredy, de 29 anos, busca por informações que levem até seu paradeiro. O jovem é morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e primo de terceiro grau do ex-BBB Arthur Picoli. Segundo a mãe do homem desaparecido, ele faz uso de medicamentos controlados por conta de problemas psicológicos. 
Winny Picoli Maifredy, de 29 anos, desapareceu na segunda-feira (06)
Winny Picoli Maifredy, de 29 anos, desapareceu na segunda-feira (6) Crédito: Divulgação
A mãe, Cleide de Avelar Picoli Maifredo, conta que o filho estava sem tomar a medicação há cerca de 20 dias. Apesar de morar com ela, na localidade de Bebedouro, zona rural de Cachoeiro, nos últimos dias não estava dormindo em casa.
“Ele dormia na casa de parentes, amigos. Mandava mensagem toda manhã para ele. Um amigo chegou a almoçar com ele na segunda e dizia que estava bem. Ele é representante comercial de uma marca de produtos de salão, e tem um depósito alugado, no bairro Vila Rica", afirmou.
"Estamos desesperados, fomos até o depósito e achamos o telefone dele. Levou uma mochila azul, com documentos, cartões"
Cleide de Avelar Picoli Maifredo - Mãe
O homem saiu com a moto dele, uma Honda Twister placa RBG 5132, e não foi mais localizado pela família. Cleide disse que o filho é primo de terceiro grau do ex-BBB Arthur Picoli, com quem já até jogou futebol nos campeonatos de família há alguns anos.
Um boletim de ocorrência foi registrado, segundo a mãe. Quem souber de alguma informação, pode entrar em contato com a família. Cleide (28) 99907-7222; Mayla (28) 99965-0784 ou Jessica (28) 99298-2824.

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