Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação

Após denúncias, polícia e ANP fiscalizam postos de combustíveis em Guarapari

A fiscalização ocorreu nesta terça-feira (7) e foi desencadeada pela Delegacia de Infrações Penais da cidade e a Agência Nacional de Petróleo. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2021 às 11:22

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 11:22

Guarapari
Amostras de combustíveis foram analisadas nos postos e não foram encontradas, inicialmente, irregularidades nas mesmas Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), de Guarapari, juntamente com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizou uma operação para combater o comércio clandestino de gasolina, etanol (álcool combustível) e diesel no município. Nesta terça-feira (07), a equipe fiscalizou quatro postos nos bairros Praia do Morro, Aeroporto e Santa Mônica. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados pela polícia.
O titular da Dipo de Guarapari, delegado Marcelo Santiago, explicou que denúncias anônimas chegaram até a delegacia, relatando baixa qualidade em combustíveis comercializados na cidade. Os denunciantes alegaram que os veículos deles apresentavam problemas após serem abastecidos.
Guarapari
A ação conjunta foi desencadeada em postos de três bairros de Guarapari Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Em todos os postos, fiscais da ANP realizaram testes rápidos e materiais foram coletados para serem encaminhados para exames mais complexos, realizados em laboratório. “Durante os testes preliminares, não foram constatadas irregularidades nos postos fiscalizados. Caso as análises laboratoriais indiquem sinais de adulteração ou confirmem algo que esteja fora dos padrões legais, um inquérito policial será aberto para investigarmos o caso”, explicou o delegado.
Ainda segundo o titular, a Dipo de Guarapari e a ANP vão continuar com as operações de fiscalização, o que pode ocorrer sem data marcada, no intuito de averiguar se todos os postos estão dentro do padrão nas vendas dos combustíveis.

Veja Também

O que causou queda de avião que matou duas pessoas em Guarapari

Guarapari, Serra e mais cidades do ES organizam réveillon nas praias; veja lista

Preso segundo suspeito de matar professor de Educação Física em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina Guarapari Polícia Civil Biogás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados