Após denúncias, polícia e ANP fiscalizam postos de combustíveis em Guarapari

Amostras de combustíveis foram analisadas nos postos e não foram encontradas, inicialmente, irregularidades nas mesmas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), de Guarapari , juntamente com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizou uma operação para combater o comércio clandestino de gasolina, etanol (álcool combustível) e diesel no município. Nesta terça-feira (07), a equipe fiscalizou quatro postos nos bairros Praia do Morro, Aeroporto e Santa Mônica. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados pela polícia.

O titular da Dipo de Guarapari, delegado Marcelo Santiago, explicou que denúncias anônimas chegaram até a delegacia, relatando baixa qualidade em combustíveis comercializados na cidade. Os denunciantes alegaram que os veículos deles apresentavam problemas após serem abastecidos.

A ação conjunta foi desencadeada em postos de três bairros de Guarapari Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Em todos os postos, fiscais da ANP realizaram testes rápidos e materiais foram coletados para serem encaminhados para exames mais complexos, realizados em laboratório. “Durante os testes preliminares, não foram constatadas irregularidades nos postos fiscalizados. Caso as análises laboratoriais indiquem sinais de adulteração ou confirmem algo que esteja fora dos padrões legais, um inquérito policial será aberto para investigarmos o caso”, explicou o delegado.