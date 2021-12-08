Boletim da Defesa Civil: as cidades mais atingidas pela chuva no ES

Desalojado: pessoa que foi afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel e não tem onde ficar. Sendo assim, é encaminhada a um abrigo temporário provido pelo governo.