Boletim da Defesa Civil: as cidades mais atingidas pela chuva no ES

O Boletim Extraordinário da Defesa Civil das 6h desta quarta-feira (8) mostra as cidades que mais foram impactadas pela chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo. Entre terça-feira (7) e esta quarta, em Afonso Cláudio
, na Região Serrana, o acumulado de chuva chegou a 106,45 milímetros, isso significa que choveu mais de 100 litros por metro quadrado no município.
Na sequência, aparecem Santa Maria de Jetibá (98,2 mm), São Mateus (86,2 mm), Brejetuba (79,2 mm) e Santa Leopoldina (66,5 mm).
Devido à grande quantidade de chuva que vem atingindo o Estado, São Mateus
está com o risco alto para a ocorrência de movimentos de massa. Já Santa Maria de Jetibá e Afonso Cláudio aparecem em risco moderado.
As cidades de Santa Maria e Afonso Cláudio também estão em risco moderado para alagamentos, assim como Rio Novo do Sul e Santa Leopoldina.
Segundo a Defesa Civil, o número de desalojados no Estado é de 37: Vila Valério (2), Rio Novo do Sul (4), Muqui (2), São Mateus (4), Nova Venécia (15) e Afonso Cláudio (10), onde também há um desabrigado.
A medida para calcular o volume de chuva é de milímetros por metro quadrado. Um milímetro de chuva, por exemplo, corresponde a 1 litro de água por metro quadrado (1l/m²). No caso de Afonso Cláudio, onde o acumulado de chuva foi de 106,45 milímetros de chuva em 24 horas, significa que choveu 106,45 litros por metro quadrado em um dia no município.
Quando um grande acumulado de chuva cai em um curto espaço de tempo, há a chance de alagamentos. Quem mede esse quantitativo é o pluviômetro, aparelho que pode ficar espalhado por vários pontos das cidades. Confira a explicação abaixo: