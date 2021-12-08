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Boletim da Defesa Civil: as cidades mais atingidas pela chuva no ES

Em Afonso Cláudio, o acumulado de chuva chegou a mais de 100 milímetros em 24 horas, alagou ruas e deixou pessoas desalojadas e um desabrigado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 dez 2021 às 07:27

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 07:27

Chuva em Afonso Cláudio
Chuva em Afonso Cláudio Crédito: Leitor | A Gazeta
O Boletim Extraordinário da Defesa Civil das 6h desta quarta-feira (8) mostra as cidades que mais foram impactadas pela chuva nas últimas 24 horas no Espírito Santo. Entre terça-feira (7) e esta quarta, em Afonso Cláudio, na Região Serrana, o acumulado de chuva chegou a 106,45 milímetros, isso significa que choveu mais de 100 litros por metro quadrado no município.
Na sequência, aparecem Santa Maria de Jetibá (98,2 mm), São Mateus (86,2 mm), Brejetuba (79,2 mm) e Santa Leopoldina (66,5 mm).
Devido à grande quantidade de chuva que vem atingindo o Estado, São Mateus está com o risco alto para a ocorrência de movimentos de massa. Já Santa Maria de Jetibá e Afonso Cláudio aparecem em risco moderado.
As cidades de Santa Maria e Afonso Cláudio também estão em risco moderado para alagamentos, assim como Rio Novo do Sul e Santa Leopoldina.
Segundo a Defesa Civil, o número de desalojados no Estado é de 37: Vila Valério (2), Rio Novo do Sul (4), Muqui (2), São Mateus (4), Nova Venécia (15) e Afonso Cláudio (10), onde também há um desabrigado.

COMO SE MEDE A CHUVA

A medida para calcular o volume de chuva é de milímetros por metro quadrado. Um milímetro de chuva, por exemplo, corresponde a 1 litro de água por metro quadrado (1l/m²). No caso de Afonso Cláudio, onde o acumulado de chuva foi de 106,45 milímetros de chuva em 24 horas, significa que choveu 106,45 litros por metro quadrado em um dia no município. 
Quando um grande acumulado de chuva cai em um curto espaço de tempo, há a chance de alagamentos. Quem mede esse quantitativo é o pluviômetro, aparelho que pode ficar espalhado por vários pontos das cidades. Confira a explicação abaixo:

ESTRAGOS

Em Santa Maria de Jetibá, a chuva desta terça-feira foi suficiente para causar alagamentos na localidade de Rio Possmoser e derrubar uma barreira em Luiz Protratz, interditando uma via. Em Afonso Cláudio e Rio Novo do Sul, várias ruas ficaram completamente alagadas. Veja no vídeo:
Muita chuva já caiu no Espírito Santo e a previsão do tempo é que o tempo continue fechado pelo menos até a próxima quinta-feira (9). Já na sexta-feira (10), a instabilidade deve diminuir, mas ainda chove fraco em todas as regiões.

Diferença entre desalojado e desabrigado

Desalojado: pessoa que foi afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel e não tem onde ficar. Sendo assim, é encaminhada a um abrigo temporário provido pelo governo.

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