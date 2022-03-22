Motorista bate em poste e fica ferido em acidente na BR 101, na Serra

Um motorista perdeu o controle da direção do carro, na tarde desta terça-feira (22), e bateu em um poste que fica próximo a um viaduto no km 258,5 da BR 101, na entrada do bairro Planalto Serrano, na Serra. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atendimento à ocorrência. Com o impacto da colisão, o Chevrolet Corsa Sedan ficou com a frente danificada. O condutor foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para um hospital.
Por nota, a Eco101, que administra a rodovia, informou que a ocorrência foi registrada às 13h13. Para atendimento à vítima, foram acionados recursos da concessionária como ambulância e guincho. "Uma pessoa foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Houve uma interdição na via marginal da parte inferior do viaduto e a pista foi totalmente liberada às 15h17", explicou.