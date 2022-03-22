Motorista bate em poste e fica ferido em acidente na BR 101, na Serra

Por nota, a Eco101, que administra a rodovia, informou que a ocorrência foi registrada às 13h13. Para atendimento à vítima, foram acionados recursos da concessionária como ambulância e guincho. "Uma pessoa foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Houve uma interdição na via marginal da parte inferior do viaduto e a pista foi totalmente liberada às 15h17", explicou.