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Perto de viaduto

Motorista bate em poste e fica ferido em acidente na BR 101, na Serra

Segundo a Eco101, ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (22). Condutor do Chevrolet Corsa Sedan teve ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

22 mar 2022 às 17:44

Publicado em 22 de Março de 2022 às 17:44

Acidente em viaduto na Serra
Motorista perdeu a direção do veículo e bateu em um poste, perto de viaduto na Serra Crédito: Leitor/A Gazeta
Um motorista perdeu o controle da direção do carro, na tarde desta terça-feira (22), e bateu em um poste que fica próximo a um viaduto no km 258,5 da BR 101, na entrada do bairro Planalto Serrano, na Serra. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atendimento à ocorrência. Com o impacto da colisão, o Chevrolet Corsa Sedan ficou com a frente danificada. O condutor foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para um hospital.
Por nota, a Eco101, que administra a rodovia, informou que a ocorrência foi registrada às 13h13. Para atendimento à vítima, foram acionados recursos da concessionária como ambulância e guincho. "Uma pessoa foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Houve uma interdição na via marginal da parte inferior do viaduto e a pista foi totalmente liberada às 15h17", explicou.

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