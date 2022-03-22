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Violência

Homem é preso após agredir a ex-mulher e o filho em Vitória

Caso foi registrado no bairro Santo André, nesta segunda-feira (21); o filho do casal de 13 anos tentou defender a mãe e levou um chute na barriga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2022 às 11:29

Publicado em 22 de Março de 2022 às 11:29

Servidoras de Cachoeiro são ameaçadas de morte e procuram a polícia
Em ambos os casos, os suspeitos foram registrados na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM). Crédito: Cottonbro / Pexels
Um homem de 33 anos foi preso depois de agredir a ex-mulher, uma diarista de 34 anos, e o filho deles, de 13 anos, nesta segunda-feira (21), no bairro Santo André, em Vitória.
A mulher contou que ela e o homem estavam juntos há 10 anos e há um ano estavam separados, mas vivendo na mesma casa.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima contou que o homem chegou em casa muito agressivo durante a tarde e começou a agredir a ex com socos e puxões de cabelo. O filho deles de 13 anos tentou defender a mãe e levou um chute na barriga.
Por causa da confusão, o homem machucou um dos dedos e precisou de atendimento médico no Pronto Atendimento (PA) de São Pedro. Depois, o agressor foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória.
O caso foi registro na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde o homem foi autuado por lesão corporal e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

OUTRO CASO

Em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, um outro caso de violência doméstica foi registrado na noite desta segunda.
Policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de briga entre um casal e encontraram a mulher e o homem com ferimentos no rosto.
A mulher disse que depois de chegar do trabalho, o homem começou a agredi-la enquanto dormia e a agarrou pelo pescoço e só parou depois que os vizinhos apareceram. O homem disse que a briga começou porque a mulher não deu comida aos filhos durante o dia, apenas bananas.
O caso também foi registrado na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde o homem foi autuado por lesão corporal.
*Com informações do g1 ES

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