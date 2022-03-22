Homem é preso após agredir a ex-mulher e o filho em Vitória

Em ambos os casos, os suspeitos foram registrados na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM). Crédito: Cottonbro / Pexels

Um homem de 33 anos foi preso depois de agredir a ex-mulher, uma diarista de 34 anos, e o filho deles, de 13 anos, nesta segunda-feira (21), no bairro Santo André, em Vitória

A mulher contou que ela e o homem estavam juntos há 10 anos e há um ano estavam separados, mas vivendo na mesma casa.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima contou que o homem chegou em casa muito agressivo durante a tarde e começou a agredir a ex com socos e puxões de cabelo. O filho deles de 13 anos tentou defender a mãe e levou um chute na barriga.

Por causa da confusão, o homem machucou um dos dedos e precisou de atendimento médico no Pronto Atendimento (PA) de São Pedro. Depois, o agressor foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória.

O caso foi registro na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde o homem foi autuado por lesão corporal e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

OUTRO CASO

Em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha , um outro caso de violência doméstica foi registrado na noite desta segunda.

Policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de briga entre um casal e encontraram a mulher e o homem com ferimentos no rosto.

A mulher disse que depois de chegar do trabalho, o homem começou a agredi-la enquanto dormia e a agarrou pelo pescoço e só parou depois que os vizinhos apareceram. O homem disse que a briga começou porque a mulher não deu comida aos filhos durante o dia, apenas bananas.

O caso também foi registrado na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde o homem foi autuado por lesão corporal.