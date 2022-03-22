Vídeo: a prisão do suspeito de esfaquear mulheres em Santa Maria de Jetibá

Um vídeo recebido por A Gazeta mostra o momento em que Valdeni Plaster é preso em flagrante na região de Serra do Gelo, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Ele é o principal suspeito de ter esfaqueado a esposa e as duas enteadas no último domingo (20) no município. Após ser encontrado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (21), o homem foi encaminhado para a delegacia da cidade.
Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, e a filha Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, seguem internadas no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Já a jovem Angélica Oto Hammer, de 24 anos, morreu ainda no local do crime e foi sepultada na manhã desta terça-feira (22). O suspeito foi descrito por um major da PM como "frio e desapegado de sentimentos".