"Frio e sem remorso", diz major sobre homem que esfaqueou esposa e enteadas no ES

Valdeni Plaster foi preso um dia após crime em Santa Maria de Jetibá. Ele estava escondido em uma mata no interior da cidade Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem frio, desapegado de sentimentos e com uma extensa ficha criminal. Assim foi descrito Valdeni Plaster, suspeito de esfaquear e matar a enteada Angélica Oto Hammer, de 24 anos, além de ferir gravemente com golpes de facão a irmã dela, Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, e a mãe delas e esposa dele, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos - as duas últimas seguem internadas em Vitória, para onde foram levadas após o crime brutal que chocou a cidade de Santa Maria de Jetibá no último domingo (20).

"Em momento algum demonstrou remorso, não se lamentou e chorou. É um indivíduo frio, que sabe muito bem o que fez e também o que o espera com o rigor da lei", detalhou o militar em entrevista à TV Gazeta.

EM FLAGRANTE

Após cometer os crimes, Valdeni fugiu com a moto de Angélica da localidade de Alto São Sebastião, na zona rural do município santa-mariense. De lá, segundo a polícia, ele se escondeu na própria cidade e buscou refúgio em outra região, onde familiares dele moram. Entretanto, também consternados com o crime, a família ajudou a polícia a convencer o assassino a se entregar.

"Conseguimos chegar a uma localidade rural situada na Serra do Gelo, em Santa Maria (de Jetibá), onde residiam ali alguns familiares dele. Eles nos disseram que Valdeni havia aparecido por lá depois que a gente saiu e que estaria em uma mata. Os familiares nos ajudaram a convencê-lo a sair sem reagir, atendeu a voz de abordagem, foi algemado e a partir daquele momento demos voz de prisão", complementou o major.

Ciente do crime cometido, Valdeni questionou aos policiais se a prisão dele ainda era em flagrante. Com menos de 24 horas do ocorrido, o acusado foi preso em flagrante. Na tentativa de se livrar das acusações, ele deu a própria versão para o crime, mas que foi rechaçada pela polícia.

Para se safar, ele contou que havia tentado separar uma briga entre as irmãs, entrou no meio da confusão e por isso teria esfaqueado Angélica. A história contraditória narrada por ele, entretanto, não convenceu os policiais que o prenderam na sequência.

HISTÓRICO

Cadeia não é algo inédito na vida de Valdeni. Segundo o major, antes do crime que entristeceu a cidade da Região Serrana do Estado, ele já havia sido preso em duas oportunidades. Em 1993, ele esteve encarcerado por homicídio em situação semelhante à ocorrida no domingo. Na ocasião, ele esfaqueou o próprio pai e por este crime permaneceu preso por 14 anos.

Valdeni já possui duas passagens pela polícia: uma por homicídio e outra por tráfico de drogas Crédito: Arte | A Gazeta

Já em 2017, ele voltou a ser preso, desta vez por tráfico de drogas. Quando detido, ele entrou em luta com policiais que o prendiam e tentou tirar a arma dos dois militares.

Em nota, A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Santa Teresa e autuado em flagrante por um feminicídio consumado e duas tentativas de feminicídio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional - CDP de Aracruz. O inquérito policial que investiga o caso segue em andamento na Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, que apura todas as circunstâncias do fato.

Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta