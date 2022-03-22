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Santa Maria de Jetibá

"Frio e sem remorso", diz major sobre homem que esfaqueou esposa e enteadas no ES

Suspeito único da tragédia ocorrida no último domingo (20) na cidade da Região Serrana, Valdeni Plaster chegou a questionar aos policiais se a prisão ocorria em flagrante; ele foi levado para o CDP de Aracruz
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

22 mar 2022 às 13:19

Publicado em 22 de Março de 2022 às 13:19

Valdeni Plaster foi preso um dia após crime em Santa Maria de Jetibá
Valdeni Plaster foi preso um dia após crime em Santa Maria de Jetibá. Ele estava escondido em uma mata no interior da cidade Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem frio, desapegado de sentimentos e com uma extensa ficha criminal. Assim foi descrito Valdeni Plaster, suspeito de esfaquear e matar a enteada Angélica Oto Hammer, de 24 anos, além de ferir gravemente com golpes de facão a irmã dela, Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, e a mãe delas e esposa dele, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos - as duas últimas seguem internadas em Vitória, para onde foram levadas após o crime brutal que chocou a cidade de Santa Maria de Jetibá no último domingo (20).

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Nas palavras do major Cabral, da Polícia Militar, que coordenou a prisão do suspeito pelo homicídio e dupla tentativa de homicídio, ocorrida na tarde desta segunda-feira (21), Valdeni não demonstrou arrependimento pela brutalidade cometida com as enteadas e a esposa dele. O homem matou Angélica com um facão e com a mesma arma desferiu golpes nas outras mulheres.
"Em momento algum demonstrou remorso, não se lamentou e chorou. É um indivíduo frio, que sabe muito bem o que fez e também o que o espera com o rigor da lei", detalhou o militar em entrevista à TV Gazeta.

EM FLAGRANTE

Após cometer os crimes, Valdeni fugiu com a moto de Angélica da localidade de Alto São Sebastião, na zona rural do município santa-mariense. De lá, segundo a polícia, ele se escondeu na própria cidade e buscou refúgio em outra região, onde familiares dele moram. Entretanto, também consternados com o crime, a família ajudou a polícia a convencer o assassino a se entregar.
"Conseguimos chegar a uma localidade rural situada na Serra do Gelo, em Santa Maria (de Jetibá), onde residiam ali alguns familiares dele. Eles nos disseram que Valdeni havia aparecido por lá depois que a gente saiu e que estaria em uma mata. Os familiares nos ajudaram a convencê-lo a sair sem reagir, atendeu a voz de abordagem, foi algemado e a partir daquele momento demos voz de prisão", complementou o major.
Ciente do crime cometido, Valdeni questionou aos policiais se a prisão dele ainda era em flagrante. Com menos de 24 horas do ocorrido, o acusado foi preso em flagrante. Na tentativa de se livrar das acusações, ele deu a própria versão para o crime, mas que foi rechaçada pela polícia.
Para se safar, ele contou que havia tentado separar uma briga entre as irmãs, entrou no meio da confusão e por isso teria esfaqueado Angélica. A história contraditória narrada por ele, entretanto, não convenceu os policiais que o prenderam na sequência.

HISTÓRICO

Cadeia não é algo inédito na vida de Valdeni. Segundo o major, antes do crime que entristeceu a cidade da Região Serrana do Estado, ele já havia sido preso em duas oportunidades. Em 1993, ele esteve encarcerado por homicídio em situação semelhante à ocorrida no domingo. Na ocasião, ele esfaqueou o próprio pai e por este crime permaneceu preso por 14 anos.
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Valdeni já possui duas passagens pela polícia: uma por homicídio e outra por tráfico de drogas Crédito: Arte | A Gazeta
Já em 2017, ele voltou a ser preso, desta vez por tráfico de drogas. Quando detido, ele entrou em luta com policiais que o prendiam e tentou tirar a arma dos dois militares.
Em nota, A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Santa Teresa e autuado em flagrante por um feminicídio consumado e duas tentativas de feminicídio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional - CDP de Aracruz. O inquérito policial que investiga o caso segue em andamento na Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, que apura todas as circunstâncias do fato.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta
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