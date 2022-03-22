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Tragédia no ES

Filha de 8 anos do casal viu mãe e irmãs serem esfaqueadas em Santa Maria de Jetibá

A criança presenciou as duas irmãs, de 24 e 14 anos, (enteadas do suspeito) e a mãe serem esfaqueadas, conforme relatou vizinho à reportagem da TV Gazeta
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 mar 2022 às 10:26

Publicado em 22 de Março de 2022 às 10:26

Da esquerda para a dirieta: Angelica, Evanilda e Fernanda
Da esquerda para a direita: Angelica, Evanilda e Fernanda Crédito: Faello fotos / Reprodução
A filha de 8 anos de Evanilda Oto Hammer e Valdeni Plaster presenciou toda a briga dele com a mãe e as irmãs (enteadas do homem) serem esfaqueadas. As informações foram obtidas pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, que esteve na casa onde ocorreu a tragédia, em Santa Maria de Jetibá.
Um vizinho da família, Laudeniro Hammer, relatou que presenciou a confusão e ajudou a socorrer Evanilda e a filha dela e de Valdeni.
“Eu ouvi gritos, estava lá no alto do morro e de lá eu vim, socorri a mãe delas [Evanilda] para o hospital”. O homem ainda contou que socorreu a filha do casal, de 8 anos, que presenciou toda a tragédia.
“Ela [filha do casal] sabe de tudo, fala tudo que aconteceu”, completou Laudeniro.
Valdeni Plaster foi preso um dia após crime em Santa Maria de Jetibá
Valdeni Plaster foi preso um dia após crime em Santa Maria de Jetibá Crédito: Polícia Militar
Valdeni é apontado pela Polícia Civil como suspeito de ter esfaqueado a mulher, Evanilda, de 45 anos, e as duas enteadas: Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, e Angelica Oto Hammer, de 24 anos e que morreu.
A confusão teria ocorrido após o suspeito chegar em casa bêbado e discutir com a mulher. As filhas foram defender a mãe e teriam sido atacadas pelo padrasto, que fugiu em seguida. No fim da tarde desta segunda-feira (21), ele foi localizado e preso no município.
Angelica foi sepultada na manhã desta terça-feira (22). A irmã de 14 anos e a mãe continuam internadas no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Atualização

22/03/2022 - 11:37
A idade da adolescente foi atualizada na matéria. Inicialmente, a informação no hospital era de que a Fernanda Oto Hammer tinha 16 anos. No entanto, após a publicação da reportagem, a família informou que ela tem 14 anos.

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