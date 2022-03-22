Filha de 8 anos do casal viu mãe e irmãs serem esfaqueadas em Santa Maria de Jetibá

A filha de 8 anos de Evanilda Oto Hammer e Valdeni Plaster presenciou toda a briga dele com a mãe e as irmãs (enteadas do homem) serem esfaqueadas. As informações foram obtidas pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, que esteve na casa onde ocorreu a tragédia, em Santa Maria de Jetibá.
Um vizinho da família, Laudeniro Hammer, relatou que presenciou a confusão e ajudou a socorrer Evanilda e a filha dela e de Valdeni.
“Eu ouvi gritos, estava lá no alto do morro e de lá eu vim, socorri a mãe delas [Evanilda] para o hospital”. O homem ainda contou que socorreu a filha do casal, de 8 anos, que presenciou toda a tragédia.
“Ela [filha do casal] sabe de tudo, fala tudo que aconteceu”, completou Laudeniro.
Valdeni é apontado pela Polícia Civil como suspeito de ter esfaqueado a mulher, Evanilda, de 45 anos, e as duas enteadas: Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, e Angelica Oto Hammer, de 24 anos e que morreu.
A confusão teria ocorrido após o suspeito chegar em casa bêbado e discutir com a mulher. As filhas foram defender a mãe e teriam sido atacadas pelo padrasto, que fugiu em seguida. No fim da tarde desta segunda-feira (21), ele foi localizado e preso no município.
Angelica foi sepultada na manhã desta terça-feira (22). A irmã de 14 anos e a mãe continuam internadas no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Atualização
22/03/2022 - 11:37
A idade da adolescente foi atualizada na matéria. Inicialmente, a informação no hospital era de que a Fernanda Oto Hammer tinha 16 anos. No entanto, após a publicação da reportagem, a família informou que ela tem 14 anos.