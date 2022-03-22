Filha de 8 anos do casal viu mãe e irmãs serem esfaqueadas em Santa Maria de Jetibá

Da esquerda para a direita: Angelica, Evanilda e Fernanda Crédito: Faello fotos / Reprodução

TV Gazeta, que esteve na casa onde ocorreu a tragédia, em A filha de 8 anos de Evanilda Oto Hammer e Valdeni Plaster presenciou toda a briga dele com a mãe e as irmãs (enteadas do homem) serem esfaqueadas. As informações foram obtidas pelo repórter André Falcão, da, que esteve na casa onde ocorreu a tragédia, em Santa Maria de Jetibá

Um vizinho da família, Laudeniro Hammer, relatou que presenciou a confusão e ajudou a socorrer Evanilda e a filha dela e de Valdeni.

“Eu ouvi gritos, estava lá no alto do morro e de lá eu vim, socorri a mãe delas [Evanilda] para o hospital”. O homem ainda contou que socorreu a filha do casal, de 8 anos, que presenciou toda a tragédia.

“Ela [filha do casal] sabe de tudo, fala tudo que aconteceu”, completou Laudeniro.

Valdeni Plaster foi preso um dia após crime em Santa Maria de Jetibá Crédito: Polícia Militar

Valdeni é apontado pela Polícia Civil como suspeito de ter esfaqueado a mulher, Evanilda, de 45 anos, e as duas enteadas: Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, e Angelica Oto Hammer, de 24 anos e que morreu.