Suspeito de esfaquear esposa e enteadas no ES tem outras passagens na polícia

Valdeni Plaster, de 45 anos, foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário Crédito: Reprodução

Valdeni já foi tipificado no artigo 129 do Código Penal por lesão corporal, quando se ofende a integridade ou a saúde de outra pessoa. A pena de detenção para o caso varia de três meses a um ano.

Consta também uma passagem no artigo 33 da Lei nº 12.961, que diz respeito ao tráfico de drogas. Neste caso, a pena pode ser reclusão de cinco a 15 anos e pagamento de multa de R$ 500 a R$ 1,5 mil.

Há ainda um registro do suspeito no artigo 12 da Lei nº 10.862, que corresponde à posse irregular de armas. O artigo em questão proíbe manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. A detenção neste caso pode chegar a três anos, além de multa.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz, na manhã desta terça-feira (22), devido ao crime ocorrido no último domingo (20), conforme informou a Sejus.

A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Santa Teresa e autuado em flagrante por um feminicídio consumado e duas tentativas de feminicídio. O inquérito policial que investiga o caso segue em andamento na Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, que apura todas as circunstâncias do fato.

ESFAQUEOU O PRÓPRIO PAI, DIZ POLÍCIA

esfaqueou o próprio pai e por este crime permaneceu preso por 14 anos. Segundo o major Cabral, da Polícia Militar, antes do crime que entristeceu a cidade da Região Serrana do Estado, ele já havia sido preso em duas oportunidades . Em 1993, Valdeni esteve encarcerado por homicídio em situação semelhante à ocorrida no domingo. Na ocasião, ele

Já em 2017, voltou a ser preso, desta vez por tráfico de drogas. Quando detido, ele entrou em luta com policiais que o prendiam e tentou tirar a arma dos dois militares.

ENTENDA A TRAGÉDIA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Valdeni Plaster é suspeito de esfaquear a esposa e duas enteadas dentro de casa na tarde de domingo (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá. Angelica Oto Hammer, de 24 anos, não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, o homem usou um facão para ferir as vítimas.

Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas, o padrasto fugiu. A mãe e a filha adolescente foram encaminhadas a um hospital do município, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidas para um hospital em Vitória.

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