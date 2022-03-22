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Corpo de jovem morta em Santa Maria de Jetibá é sepultado

Angelica Oto Hammer, de 24 anos, esfaqueada e morta no domingo (20) em Santa Maria de Jetibá, foi velada e sepultada na manhã desta terça-feira (22)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 mar 2022 às 10:35

Publicado em 22 de Março de 2022 às 10:35

Capela mortuária onde corpo de Angelica foi velado
Capela mortuária onde corpo de Angelica foi velado Crédito: Kaique Dias
Aconteceu na manhã desta terça-feira (22) o velório e o sepultamento de Angelica Oto Hammer, de 24 anos, esfaqueada e morta no domingo (20) em Santa Maria de Jetibá. O repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, foi até a cidade e constatou o clima de tristeza entre a família e os moradores da região. 
O velório ocorreu na Casa Mortuária do município. O crime chocou a população da cidade e, segundo informações da reportagem da TV Gazeta, muitas pessoas foram ao local prestar as últimas homenagens à Angelica e se emocionaram. A jovem foi enterrada ainda durante a manhã em um cemitério próximo à Casa Mortuária. 
A tragédia interrompe o sonho de Angelica de ser modelo. Ela havia feito um ensaio em estúdio no fim de 2021 e aguardava para fazer o primeiro trabalho na área. 
As últimas informações obtidas pela reportagem dão conta de que a irmã dela, Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, e mãe, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, seguem internadas no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.
No fim da tarde desta segunda-feira (21), o suspeito de esfaquear as enteadas e a companheira, identificado como Valdeni Plaster, de 45 anos, foi preso. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). 
Corpo de jovem morta em Santa Maria de Jetibá é sepultado
Corpo de jovem morta em Santa Maria de Jetibá é sepultado Crédito: Oliveira Alves

RELEMBRE O CASO

Valdeni Plaster é suspeito de esfaquear a esposa e duas enteadas, uma jovem e uma adolescente, dentro de casa na tarde de domingo (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá. Angelica Oto Hammer, de 24 anos, não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, o homem usou um facão para ferir as vítimas.
Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas, o padrasto fugiu. A mãe e a filha adolescente foram encaminhadas a um hospital do município, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidas para um hospital em Vitória. 

Angelica Oto Hammer

* Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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