Capela mortuária onde corpo de Angelica foi velado Crédito: Kaique Dias

TV Gazeta, foi até a cidade e constatou o clima de tristeza entre a família e os moradores da região. Aconteceu na manhã desta terça-feira (22) o velório e o sepultamento de Angelica Oto Hammer, de 24 anos, esfaqueada e morta no domingo (20) em Santa Maria de Jetibá . O repórter Kaique Dias, dafoi até a cidade e constatou o clima de tristeza entre a família e os moradores da região.

O velório ocorreu na Casa Mortuária do município. O crime chocou a população da cidade e, segundo informações da reportagem da TV Gazeta, muitas pessoas foram ao local prestar as últimas homenagens à Angelica e se emocionaram. A jovem foi enterrada ainda durante a manhã em um cemitério próximo à Casa Mortuária.

As últimas informações obtidas pela reportagem dão conta de que a irmã dela, Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, e mãe, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, seguem internadas no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) , o antigo São Lucas.

Corpo de jovem morta em Santa Maria de Jetibá é sepultado Crédito: Oliveira Alves

RELEMBRE O CASO

Valdeni Plaster é suspeito de esfaquear a esposa e duas enteadas, uma jovem e uma adolescente, dentro de casa na tarde de domingo (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá. Angelica Oto Hammer, de 24 anos, não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, o homem usou um facão para ferir as vítimas.

Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas, o padrasto fugiu. A mãe e a filha adolescente foram encaminhadas a um hospital do município, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidas para um hospital em Vitória.

Angelica Oto Hammer