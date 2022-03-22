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Chuva no ES

Após ventania, bairros da Grande Vitória registram falta de luz

Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, houve registro de falta de luz em diversos bairros. Em Vitória, Jardim da Penha, Mata da Praia e Centro tiveram ocorrências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2022 às 21:48

Publicado em 21 de Março de 2022 às 21:48

A chuva que atingiu o Espírito Santo na noite desta segunda-feira (21) chegou acompanhada de ventos fortes que, segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, provocou falta de luz em alguns bairros da Grande Vitória. 
Por volta de 20h30, moradores passaram a relatar falta de energia elétrica em algumas regiões de Jardim da Penha, Mata da Praia e Centro de Vitória. Ainda na Capital, em Bento Ferreira foi ouvido um barulho de explosão, seguido que queda rápida de luz. Também houve queixa de queda de energia na região de Retiro do Congo, bairro de Vila Velha. 

O QUE DIZ A EDP

Em razão da forte ventania que atingiu diversas cidades do Espírito Santo na noite desta segunda-feira (21), a EDP informou que houve aumento no volume de ocorrências relacionadas ao sistema elétrico, principalmente relacionadas à queda de galhos sobre a rede.
A Distribuidora afirmou que atua com parceria para monitoramento do clima e reforçou as equipes para o atendimento a ocorrências relacionadas a distribuição de energia elétrica. As equipes atuam para reparar as redes danificadas o mais rápido possível. O tempo de trabalho e de restabelecimento em cada ocorrência varia de acordo com a complexidade do caso.
Em incidentes relacionados ao sistema de energia, como o caso de árvores caídas sobre a fiação, a EDP orienta que a pessoas não se aproxime do local e comunique a concessionária por meio dos canais de atendimento:
· Site www.edponline.com.br
· Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)
· Central de Atendimento: 0800 721 0707
· WhatsApp (27) 99772-2549
· SMS para 28037 com a mensagem Falta Luz
Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.

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