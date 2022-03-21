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Laranja e amarelo

Inmet emite alertas de chuvas intensas para todas as cidades do ES

Avisos, de maior risco e de perigo potencial, abrangem, juntos, todas as cidades capixabas. Eles foram emitidos nesta segunda (21) e são válidos até as 11h desta terça-feira (22)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

21 mar 2022 às 20:42

Publicado em 21 de Março de 2022 às 20:42

Avenida Cezar Hilal
Inmet prevê chuvas fortes em todo o Estado Crédito: Fernando Madeira | Arquivo
Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas nesta segunda-feira (21), um emitido durante a manhã, na cor laranja, que apresenta um risco maior de perigo, e outro classificado com a cor amarela, de perigo potencial, divulgado à tarde. Os avisos, que, juntos, abrangem todas as cidades capixabas, são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O mais recente abrange 42 municípios das regiões Norte, Serrana e parte da Grande Vitória, e também é válido até as 11h desta terça-feira (22).

ALERTA DE PERIGO POTENCIAL

O Inmet prevê chuva de 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia para 42 municípios capixabas. Além disso, são esperados ventos intensos que podem registrar velocidades na casa dos 40 km/h a 60 km/h. Conforme o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestas cidades. Confira quais são:
chuva
Inmet alerta para perigo potencial de chuvas no ES Crédito: Inmet
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Ecoporanga
  13. Fundão
  14. Governador Lindenberg
  15. Ibiraçu
  16. Itaguaçu
  17. Itarana
  18. Jaguaré
  19. João Neiva
  20. Laranja da Terra
  21. Linhares
  22. Mantenópolis
  23. Marilândia
  24. Montanha
  25. Mucurici
  26. Nova Venécia
  27. Pancas
  28. Pedro Canário
  29. Pinheiros
  30. Ponto Belo
  31. Rio Bananal
  32. Santa Leopoldina
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. Santa Teresa
  35. São Domingos do Norte
  36. São Gabriel da Palha
  37. São Mateus
  38. São Roque do Canaã
  39. Serra
  40. Sooretama
  41. Vila Pavão
  42. Vila Valério

ALERTA DE PERIGO

Em relação ao alerta de perigo, que abrange 45 municípios e foi emitido durante a manhã desta segunda-feira, o Inmet prevê entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Além disso, são esperados ventos intensos que podem registrar velocidades na casa dos 60 km/h a 100 km/h. Veja quais são as cidades:
Alerta é válido para 45 municípios do ES, além do Norte do RJ e parte de MG
Alerta é válido para 45 municípios do ES, além do Norte do RJ e parte de MG Crédito: Reprodução/Inmet
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Fundão
  17. Guaçuí
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Irupi
  23. Itapemirim
  24. Itarana
  25. Iúna
  26. Jerônimo Monteiro
  27. Laranja da Terra
  28. Marataízes
  29. Marechal Floriano
  30. Mimoso do Sul
  31. Muniz Freire
  32. Muqui
  33. Piúma
  34. Presidente Kennedy
  35. Rio Novo do Sul
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São José do Calçado
  40. Serra
  41. Vargem Alta
  42. Venda Nova do Imigrante
  43. Viana
  44. Vila Velha
  45. Vitória
Conforme o instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestas cidades. 

ORIENTAÇÕES

Por conta dos riscos trazidos pelas chuvas fortes, o Inmet divulgou orientações a serem seguidas por habitantes de municípios afetados. São elas:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
  • Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadros gerais de energia.
  • Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
Além do Espírito Santo, o alerta é válido para a região Norte do Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais e Bahia.

TEMPO PODE VIRAR NO ES

Os capixabas que já não veem a hora do calorão que atinge o Espírito Santo dar uma trégua podem ficar mais aliviados. O Climatempo reforçou o aviso para a "chegada de uma grande e forte frente fria à Região Sudeste", já mudando o tempo em território capixaba nesta segunda-feira (21).
O Climatempo já havia antecipado que o outono — que começa oficialmente neste domingo (20) — já chegaria com frente fria em "força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais". Em nova previsão, divulgada neste sábado, reafirmou a permanência do fenômeno que vai concentrar umidade, favorecendo nebulosidade e chuvas.

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