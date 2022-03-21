Inmet emite alertas de chuvas intensas para todas as cidades do ES

Inmet prevê chuvas fortes em todo o Estado Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

ALERTA DE PERIGO POTENCIAL

O Inmet prevê chuva de 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia para 42 municípios capixabas. Além disso, são esperados ventos intensos que podem registrar velocidades na casa dos 40 km/h a 60 km/h. Conforme o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestas cidades. Confira quais são:

Inmet alerta para perigo potencial de chuvas no ES Crédito: Inmet

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Colatina Conceição da Barra Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Ibiraçu Itaguaçu Itarana Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vila Pavão Vila Valério

ALERTA DE PERIGO

Veja quais são as cidades: Em relação ao alerta de perigo, que abrange 45 municípios e foi emitido durante a manhã desta segunda-feira, o Inmet prevê entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Além disso, são esperados ventos intensos que podem registrar velocidades na casa dos 60 km/h a 100 km/h.

Alerta é válido para 45 municípios do ES, além do Norte do RJ e parte de MG Crédito: Reprodução/Inmet

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Conforme o instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestas cidades.

ORIENTAÇÕES

Por conta dos riscos trazidos pelas chuvas fortes, o Inmet divulgou orientações a serem seguidas por habitantes de municípios afetados. São elas:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadros gerais de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros, no telefone 193.

Além do Espírito Santo, o alerta é válido para a região Norte do Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais e Bahia.

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