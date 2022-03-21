Inmet emite alertas de chuvas intensas para todas as cidades do ES

O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas nesta segunda-feira (21), um emitido durante a manhã, na cor laranja, que apresenta um risco maior de perigo, e outro classificado com a cor amarela, de perigo potencial, divulgado à tarde. Os avisos, que, juntos, abrangem todas as cidades capixabas, são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O mais recente abrange 42 municípios das regiões Norte, Serrana e parte da Grande Vitória, e também é válido até as 11h desta terça-feira (22).
ALERTA DE PERIGO POTENCIAL
O Inmet prevê chuva de 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia para 42 municípios capixabas. Além disso, são esperados ventos intensos que podem registrar velocidades na casa dos 40 km/h a 60 km/h. Conforme o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestas cidades. Confira quais são:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
ALERTA DE PERIGO
Em relação ao alerta de perigo, que abrange 45 municípios e foi emitido durante a manhã desta segunda-feira, o Inmet prevê entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Além disso, são esperados ventos intensos que podem registrar velocidades na casa dos 60 km/h a 100 km/h. Veja quais são as cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Conforme o instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nestas cidades.
ORIENTAÇÕES
Por conta dos riscos trazidos pelas chuvas fortes, o Inmet divulgou orientações a serem seguidas por habitantes de municípios afetados. São elas:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
- Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadros gerais de energia.
- Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
Além do Espírito Santo, o alerta é válido para a região Norte do Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais e Bahia.
TEMPO PODE VIRAR NO ES
Os capixabas que já não veem a hora do calorão que atinge o Espírito Santo dar uma trégua podem ficar mais aliviados. O Climatempo reforçou o aviso para a "chegada de uma grande e forte frente fria à Região Sudeste", já mudando o tempo em território capixaba nesta segunda-feira (21).
O Climatempo já havia antecipado que o outono — que começa oficialmente neste domingo (20) — já chegaria com frente fria em "força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais". Em nova previsão, divulgada neste sábado, reafirmou a permanência do fenômeno que vai concentrar umidade, favorecendo nebulosidade e chuvas.