Instituto emite alerta de chuva para o ES nesta segunda (21) Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo recebeu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo nesta segunda-feira (21). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ), que abrange 45 municípios das regiões Sul, Serrana e da Grande Vitória , é válido até as 11h de terça-feira (22).

O Inmet prevê chuva de 30 mm/h a 60 mm/h ou de 50 mm/dia a 100 mm/dia. Além disso, são esperados ventos intensos que podem registrar velocidades na casa dos 60 km/h a 100 km/h. Conforme o instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Your browser does not support the audio element. ES recebe alerta de perigo para chuvas intensas em 45 cidades

Por conta dos riscos trazidos pelas chuvas fortes, o Inmet divulgou orientações a serem seguidas por habitantes de municípios afetados. São elas:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda

Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadros gerais de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros, no telefone 193.

Conforme o Inmet, os 45 municípios que podem ser afetados pelas chuvas intensas são:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Além do Espírito Santo, o alerta é válido para a região Norte do Rio de Janeiro e parte do extremo sudeste de Minas Gerais.

Alerta é válido para 45 municípios do ES, além do Norte do RJ e parte de MG Crédito: Reprodução/Inmet

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