O Espírito Santo recebeu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo nesta segunda-feira (21). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que abrange 45 municípios das regiões Sul, Serrana e da Grande Vitória, é válido até as 11h de terça-feira (22).
O Inmet prevê chuva de 30 mm/h a 60 mm/h ou de 50 mm/dia a 100 mm/dia. Além disso, são esperados ventos intensos que podem registrar velocidades na casa dos 60 km/h a 100 km/h. Conforme o instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
ES recebe alerta de perigo para chuvas intensas em 45 cidades
Por conta dos riscos trazidos pelas chuvas fortes, o Inmet divulgou orientações a serem seguidas por habitantes de municípios afetados. São elas:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda
- Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadros gerais de energia.
- Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
Conforme o Inmet, os 45 municípios que podem ser afetados pelas chuvas intensas são:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Além do Espírito Santo, o alerta é válido para a região Norte do Rio de Janeiro e parte do extremo sudeste de Minas Gerais.
TEMPO PODE VIRAR NO ES
Os capixabas que já não veem a hora do calorão que atinge o Espírito Santo dar uma trégua podem ficar mais aliviados. O Climatempo reforçou o aviso para a "chegada de uma grande e forte frente fria à Região Sudeste", já mudando o tempo em território capixaba nesta segunda-feira (21).
O Climatempo já havia antecipado que o outono — que começa oficialmente neste domingo (20) — já chegaria com frente fria em "força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais". Em nova previsão, divulgada neste sábado, reafirmou a permanência do fenômeno que vai concentrar umidade, favorecendo nebulosidade e chuvas.