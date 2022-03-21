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Tempo

ES recebe alerta de perigo para chuvas intensas em 45 cidades

Aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia é válido desta segunda (21) até as 11h de terça (22) e abrange Sul, Grande Vitória e Região Serrana do Estado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 mar 2022 às 10:58

Publicado em 21 de Março de 2022 às 10:58

Tempo amanheceu fechado nesta quarta-feira (10)
Instituto emite alerta de chuva para o ES nesta segunda (21) Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo recebeu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo nesta segunda-feira (21). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que abrange 45 municípios das regiões Sul, Serrana e da Grande Vitória, é válido até as 11h de terça-feira (22).
O Inmet prevê chuva de 30 mm/h a 60 mm/h ou de 50 mm/dia a 100 mm/dia. Além disso, são esperados ventos intensos que podem registrar velocidades na casa dos 60 km/h a 100 km/h. Conforme o instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
ES recebe alerta de perigo para chuvas intensas em 45 cidades
Por conta dos riscos trazidos pelas chuvas fortes, o Inmet divulgou orientações a serem seguidas por habitantes de municípios afetados. São elas:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda
  • Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadros gerais de energia.
  • Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
Conforme o Inmet, os 45 municípios que podem ser afetados pelas chuvas intensas são:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
Além do Espírito Santo, o alerta é válido para a região Norte do Rio de Janeiro e parte do extremo sudeste de Minas Gerais.
Alerta é válido para 45 municípios do ES, além do Norte do RJ e parte de MG
Alerta é válido para 45 municípios do ES, além do Norte do RJ e parte de MG Crédito: Reprodução/Inmet

TEMPO PODE VIRAR NO ES

Os capixabas que já não veem a hora do calorão que atinge o Espírito Santo dar uma trégua podem ficar mais aliviados. O Climatempo reforçou o aviso para a "chegada de uma grande e forte frente fria à Região Sudeste", já mudando o tempo em território capixaba nesta segunda-feira (21).
O Climatempo já havia antecipado que o outono — que começa oficialmente neste domingo (20) — já chegaria com frente fria em "força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais". Em nova previsão, divulgada neste sábado, reafirmou a permanência do fenômeno que vai concentrar umidade, favorecendo nebulosidade e chuvas.

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