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Muito sol e calor

Vídeo: capixabas lotam praias do ES no último dia de verão

As praias preferidas da Capital, como as da Ilha do Boi e da Curva da Jurema, chamaram atenção para o pouco espaço vazio na areia, em claro sinal de uma despedida bem aproveitada
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 mar 2022 às 18:33

Publicado em 20 de Março de 2022 às 18:33

O verão termina com altas temperaturas e muita praia para os capixabas. Apesar de aguardada uma mudança de tempo já neste final de semana, último do verão, antecipada pelo Instituto Climatempo, o calor até o momento não deu trégua e o resultado foi de balneários lotados no Espírito Santo, como registrou em vídeo o fotojornalista Vitor Jubini.
As praias preferidas da Capital, como as da Ilha do Frade, Ilha do Boi, Curva da Jurema e Praia da Guarderia, chamaram atenção para o pouco espaço vazio na areia, em claro sinal de uma despedida bem aproveitada. Será que não foi dessa vez para "as águas de março fechando o verão"?
O Climatempo, no entanto, já havia antecipado que o outono — que começa oficialmente neste domingo (20) — já chegaria com frente fria em "força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais". Em nova previsão, divulgada neste sábado (19), reafirmou a permanência do fenômeno que vai concentrar umidade, favorecendo nebulosidade e chuvas.

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