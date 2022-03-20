Vídeo: capixabas lotam praias do ES no último dia de verão

O verão termina com altas temperaturas e muita praia para os capixabas. Apesar de aguardada uma mudança de tempo já neste final de semana, último do verão, antecipada pelo Instituto Climatempo, o calor até o momento não deu trégua e o resultado foi de balneários lotados no Espírito Santo, como registrou em vídeo o fotojornalista Vitor Jubini.
As praias preferidas da Capital, como as da Ilha do Frade, Ilha do Boi, Curva da Jurema e Praia da Guarderia, chamaram atenção para o pouco espaço vazio na areia, em claro sinal de uma despedida bem aproveitada. Será que não foi dessa vez para "as águas de março fechando o verão"?
O Climatempo, no entanto, já havia antecipado que o outono — que começa oficialmente neste domingo (20) — já chegaria com frente fria em "força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais". Em nova previsão, divulgada neste sábado (19), reafirmou a permanência do fenômeno que vai concentrar umidade, favorecendo nebulosidade e chuvas.