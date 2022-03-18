Vídeo: em registro raro, biólogo flagra nascimento de jacaré na Serra

Em um registro raro, pesquisadores flagraram, na manhã desta sexta-feira (18), o nascimento de um jacaré-de-papo-amarelo –espécie ameaçada de extinção no Espírito Santo. O flagrante aconteceu durante um monitoramento de rotina em uma área de conservação da ArcelorMittal Tubarão, na Serra. As imagens foram feitas pelo biólogo Fernando Paulino, do Projeto Caiman (iniciativa de pesquisa e conservação desses animais no Estado).
Segundo o pesquisador, no ninho em que o filhote foi encontrado haviam 32 ovos, que pesavam entre 60 e 75 gramas. Fernando, acompanhado de outro biólogo e de um estagiário, percebeu que aquele ovo estava diferente e o deixou de lado para conferir depois. Quando foi medir o ovo, o filhotinho de jacaré colocou o focinho para fora e começou a vocalizar.
“O processo de vocalização é feito, geralmente, pelo primeiro filhote que nasce e começa a agitar o ninho, chamando os outros irmãos para quebrarem a casca do ovo também. O que mostra no vídeo é um chamado para a mãe e para os outros filhotes. A gente conseguiu ver exatamente o momento que isso começou acontecer. Já estou há dois anos no Projeto Caiman. Desde que eu entrei, trabalho com metodologia de ninho sempre encontro nos estágios de desenvolvimento e é muito raro abrir o ninho no momento em que um filhote está nascendo”, explicou o biólogo.
O local onde o filhote foi encontrado é considerado o berçário dos jacarés no Estado, porque concentra a maior população já conhecida. Para o biólogo Fernando Paulino, presenciar o nascimento é sentir que faz parte de um todo. “Eu, como biólogo, senti que estou fazendo parte e ajudando a preservar a natureza. Presenciei a natureza fazendo o papel dela e isso fez tudo valer a pena”, contou o biólogo.
Depois do registro, os pesquisadores devolveram o filhote ao ninho, fecharam o local e deixaram o processo de nascimento acontecer naturalmente, enquanto seguiam com o monitoramento de outros ninhos.
PERÍODO DE REPRODUÇÃO NO ES
O período de reprodução do jacaré-de-papo-amarelo no Espírito Santo se inicia em outubro e vai até os meses de março e abril. A incubação demora de 60 a 90 dias, que é quando a fêmea começa a juntar as folhas, monta o ninho, faz a postura dos ovos e, depois do nascimento, os primeiros cuidados.
No Estado, o Projeto Caiman acompanha todo o período reprodutivo dos jacarés. “O Caiman é referencia nacional na conservação dos jacarés. O projeto nasceu no Espírito Santo, em 2013, e tem atuação nacional. Ele atua na conservação da espécie, mas também na questão da Mata Atlântica que é o ambiente natural dele. O jacaré-de-papo-amarelo é considerado o símbolo da biodiversidade capixaba. Protegendo ele, além de salvar a espécie, a gente conserva o seu ambiente e os moradores da Mata Atlântica”, comentou o coordenador da iniciativa, Yhuri Nóbrega.