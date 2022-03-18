Vídeo: em registro raro, biólogo flagra nascimento de jacaré na Serra

jacaré-de-papo-amarelo –espécie ameaçada de extinção no Em um registro raro, pesquisadores flagraram, na manhã desta sexta-feira (18), o nascimento de um–espécie ameaçada de extinção no Espírito Santo . O flagrante aconteceu durante um monitoramento de rotina em uma área de conservação da ArcelorMittal Tubarão, na Serra . As imagens foram feitas pelo biólogo Fernando Paulino, do Projeto Caiman (iniciativa de pesquisa e conservação desses animais no Estado).

Segundo o pesquisador, no ninho em que o filhote foi encontrado haviam 32 ovos, que pesavam entre 60 e 75 gramas. Fernando, acompanhado de outro biólogo e de um estagiário, percebeu que aquele ovo estava diferente e o deixou de lado para conferir depois. Quando foi medir o ovo, o filhotinho de jacaré colocou o focinho para fora e começou a vocalizar.

“O processo de vocalização é feito, geralmente, pelo primeiro filhote que nasce e começa a agitar o ninho, chamando os outros irmãos para quebrarem a casca do ovo também. O que mostra no vídeo é um chamado para a mãe e para os outros filhotes. A gente conseguiu ver exatamente o momento que isso começou acontecer. Já estou há dois anos no Projeto Caiman. Desde que eu entrei, trabalho com metodologia de ninho sempre encontro nos estágios de desenvolvimento e é muito raro abrir o ninho no momento em que um filhote está nascendo”, explicou o biólogo.

Outro nascimento de filhote de jacaré registrado neste ano Crédito: Leonardo Merçon

O local onde o filhote foi encontrado é considerado o berçário dos jacarés no Estado, porque concentra a maior população já conhecida. Para o biólogo Fernando Paulino, presenciar o nascimento é sentir que faz parte de um todo. “Eu, como biólogo, senti que estou fazendo parte e ajudando a preservar a natureza. Presenciei a natureza fazendo o papel dela e isso fez tudo valer a pena”, contou o biólogo.

Depois do registro, os pesquisadores devolveram o filhote ao ninho, fecharam o local e deixaram o processo de nascimento acontecer naturalmente, enquanto seguiam com o monitoramento de outros ninhos.

PERÍODO DE REPRODUÇÃO NO ES

O período de reprodução do jacaré-de-papo-amarelo no Espírito Santo se inicia em outubro e vai até os meses de março e abril. A incubação demora de 60 a 90 dias, que é quando a fêmea começa a juntar as folhas, monta o ninho, faz a postura dos ovos e, depois do nascimento, os primeiros cuidados.