Os capixabas que já não veem a hora do calorão que atinge o Espírito Santo dar uma trégua podem ficar mais aliviados. O Instituto Climatempo reforçou o aviso para a "chegada de uma grande e forte frente fria à Região Sudeste" neste fim de semana, já mudando o tempo em território capixaba na próxima segunda-feira (21).
O instituto já havia antecipado que o outono — que começa oficialmente neste domingo (20) — já chegaria com frente fria em "força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais". Em nova previsão, divulgada neste sábado, reafirmou a permanência do fenômeno que vai concentrar umidade, favorecendo nebulosidade e chuvas.
PREVISÃO DO INCAPER
Já neste domingo (20), estreia do outono, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê chuva em partes das regiões Sul e Serrana. E na segunda-feira (21), a previsão é de tempo instável em todo o Estado.
"Segunda-feira de tempo instável no Espírito Santo, por causa do fluxo convergente de umidade sobre o estado. Previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, sendo que a partir da tarde, as chuvas devem vir na forma de pancadas com trovoadas nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e parte do Noroeste. Os ventos sopram de moderada intensidade, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano. As temperaturas máximas terão declínio acentuado principalmente na metade sul capixaba", finalizou.
Forte frente fria vai mudar o tempo no ES