Forte frente fria vai mudar o tempo no ES

"Segunda-feira de tempo instável no Espírito Santo, por causa do fluxo convergente de umidade sobre o estado. Previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, sendo que a partir da tarde, as chuvas devem vir na forma de pancadas com trovoadas nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e parte do Noroeste. Os ventos sopram de moderada intensidade, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano. As temperaturas máximas terão declínio acentuado principalmente na metade sul capixaba", finalizou.