Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do fim de semana

Águas de março vão fechar o verão no ES? Veja como fica o tempo

Segundo o Incaper, o sol perdura, mas pode chover em algumas localidades capixabas com a chegada de uma frente fria no domingo (20)
Vinicius Zagoto

Publicado em 17 de Março de 2022 às 11:04

Tempo fechado e com chuva neste domingo (13/02) em Vitória
Vista da Baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini
É chover no mês de março que automaticamente os versos eternizados na voz de Elis Regina são relembrados. Mas como fica a previsão do tempo no Espírito Santo neste fim de semana, quando termina o verão em todo o Brasil? Confira abaixo se o tempo fará jus à canção.
Nesta quinta-feira (17), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), chove ao longo do dia de forma espalhada em alguns pontos do Norte capixaba e no trecho leste da Região Serrana. Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Estado, sem expectativa de chuva.
A sexta-feira (18) começa com chuva rápida no Litoral Norte e tendência de tempo aberto nos demais horários. Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória, sem expectativa de chuva. Vento moderado entre o litoral sul e o metropolitano, podendo haver algumas rajadas no litoral sul.
O verão se despede no sábado (19) com poucas nuvens, não chove no Estado e as temperaturas seguem elevadas, de acordo com o Incaper. O vento segue como na sexta, com chance de rajadas no litoral sul.
Por fim, no domingo (20), primeiro dia do outono, áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria provocam pancadas de chuvas isoladas na Região Sul e nos trechos sul e oeste da Região Serrana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Grande Vitória Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados