É chover no mês de março que automaticamente os versos eternizados na voz de Elis Regina são relembrados. Mas como fica a previsão do tempo no Espírito Santo neste fim de semana, quando termina o verão em todo o Brasil? Confira abaixo se o tempo fará jus à canção.
Nesta quinta-feira (17), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), chove ao longo do dia de forma espalhada em alguns pontos do Norte capixaba e no trecho leste da Região Serrana. Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Estado, sem expectativa de chuva.
Águas de março vão fechar o verão no ES? Veja como fica o tempo
A sexta-feira (18) começa com chuva rápida no Litoral Norte e tendência de tempo aberto nos demais horários. Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória, sem expectativa de chuva. Vento moderado entre o litoral sul e o metropolitano, podendo haver algumas rajadas no litoral sul.
O verão se despede no sábado (19) com poucas nuvens, não chove no Estado e as temperaturas seguem elevadas, de acordo com o Incaper. O vento segue como na sexta, com chance de rajadas no litoral sul.
Por fim, no domingo (20), primeiro dia do outono, áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria provocam pancadas de chuvas isoladas na Região Sul e nos trechos sul e oeste da Região Serrana.