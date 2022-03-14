Os termômetros continuam nas alturas no Espírito Santo. No último sábado (12), o Estado registrou a maior temperatura do Brasil, enquanto Vitória foi a cidade mais quente entre as demais capitais brasileiras, conforme levantamento do Climatempo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Segundo o portal de notícias meteorológicas, o município com a maior temperatura do país foi Presidente Kennedy, no Litoral Sul capixaba, com 35,9ºC.
Na sequência, aparecem Cabaceiras (PB): 35,4 °C; Cambuci (RJ): 35,3°C; Vitória (ES): 35°C e Campos dos Goytacazes (RJ): 34,8ºC.
No balanço do Climatempo sobre as capitais, Vitória lidera a lista das mais quentes com 35°C. Em seguida, vem João Pessoa (PB): 32,7ºC; Maceió (AL): 32,6ºC; Manaus (AM): 32,1ºC e Belo Horizonte (MG): 31,2ºC.
ES teve a capital mais quente e a maior temperatura do Brasil no sábado