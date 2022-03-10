Poeira do Saara atravessa o oceano Atlântico e chega ao Brasil

Após viajarem milhares de quilômetros pelo ar, poeiras provenientes do deserto do Saara, na África, chegaram ao Brasil . A travessia pelo Oceano Atlântico começou na semana passada e, por enquanto, as partículas atingem o Amapá . No entanto, a previsão é que elas também alcancem outros Estados das regiões Norte e Nordeste do país na próxima semana.

O Saara é o maior deserto do mundo e fica na região Norte da África Crédito: Freepik

Apesar de esse cenário poder passar uma má impressão à primeira vista, o fenômeno é comum e acontece várias vezes durante o ano. Aos curiosos, vale esclarecer que a poeira não costuma ser vista caindo do céu ou soprada pelo vento de forma a diminuir a visibilidade ou encobrir objetos.

Climatempo nesta quinta-feira (10), a poeira do Saara colabora para que as chuvas sejam mais volumosas e os raios mais frequentes no Norte do Brasil. Além de trazer importantes nutrientes (como o fósforo) para a De acordo com informações divulgadas pelanesta quinta-feira (10), a poeira do Saara colabora para que as chuvas sejam mais volumosas e os raios mais frequentes no Norte do Brasil. Além de trazer importantes nutrientes (como o fósforo) para a Amazônia , colaborando para a fertilidade do solo.

A Nasa – agência aeroespacial dos Estados Unidos – já fez um vídeo explicando esse processo. Confira: