Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fenômeno

Poeira do Saara atravessa o oceano Atlântico e chega ao Brasil

Partículas que já chegaram ao Amapá favorecem chuvas e raios e colaboram com a fertilidade do solo da Amazônia. Fenômeno é comum, segundo Climatempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2022 às 15:09

Publicado em 10 de Março de 2022 às 15:09

Após viajarem milhares de quilômetros pelo ar, poeiras provenientes do deserto do Saara, na África, chegaram ao Brasil. A travessia pelo Oceano Atlântico começou na semana passada e, por enquanto, as partículas atingem o Amapá. No entanto, a previsão é que elas também alcancem outros Estados das regiões Norte e Nordeste do país na próxima semana.
O Saara é o maior deserto do mundo e fica na região Norte da África
O Saara é o maior deserto do mundo e fica na região Norte da África Crédito: Freepik
Apesar de esse cenário poder passar uma má impressão à primeira vista, o fenômeno é comum e acontece várias vezes durante o ano. Aos curiosos, vale esclarecer que a poeira não costuma ser vista caindo do céu ou soprada pelo vento de forma a diminuir a visibilidade ou encobrir objetos.
De acordo com informações divulgadas pela Climatempo nesta quinta-feira (10), a poeira do Saara colabora para que as chuvas sejam mais volumosas e os raios mais frequentes no Norte do Brasil. Além de trazer importantes nutrientes (como o fósforo) para a Amazônia, colaborando para a fertilidade do solo.
A Nasa – agência aeroespacial dos Estados Unidos – já fez um vídeo explicando esse processo. Confira:
As toneladas de partículas chegam à América do Sul graças aos ventos alísios e um posicionamento favorável da Zona de Convergência Intertropical nesta época do ano. Segundo a empresa de meteorologia, o fenômeno atinge o país com mais frequência entre os meses de janeiro e maio.
Ao longo da próxima semana, a poeira do Saara deve chegar a seis Estados brasileiros: RoraimaParáMaranhãoPiauíCeará e Rio Grande do Norte. Atualmente, a maior concentração dela se dá em alguns países da África e do Oriente Médio, como Egito, Iraque, Nigéria, Chade e Níger.

Veja Também

Instituto renova alerta para temporais e chuva de granizo em todo o ES

Muito sol ou muita chuva? O que esperar do outono em 2022 no ES

Chuva rápida alaga ruas e pega motoristas de surpresa na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Climatempo Ceará Maranhão Piauí Amapá Pará Rio Grande do Norte Roraima
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo
Imagem de destaque
Após ser chamado de fraco, papa reage e diz que não tem medo de Donald Trump
Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados