O Espírito Santo terá mais uma semana de muito calor neste mês de março. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), pode até chover em algumas localidades, mas as temperaturas seguem elevadas.
Nesta segunda-feira (14), a previsão é de sol e variação de nuvens em todo o Estado. Chove rapidamente em alguns momentos do dia na Região Nordeste, com aberturas de nuvens nos demais períodos. Nas demais áreas, o tempo segue com variação de nebulosidade, mas sem previsão de chuva. As temperaturas podem chegar aos 34º C na Grande Vitória.
A terça-feira (15) será de sol entre nuvens, termômetros nas alturas e não há previsão de chuva.
Por fim, na quarta-feira (16), o tempo segue com predomínio de sol na metade sul capixaba. Na metade norte, o tempo segue com variação de nebulosidade e chuva espalhada ao longo do dia.
No último sábado (12), o Estado registrou a maior temperatura do Brasil, enquanto Vitória foi a mais cidade mais quente entre as demais capitais brasileiras, conforme levantamento do Climatempo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O Incaper divulga a previsão 72 horas antes do dia previsto, com isso, ainda não há informações da climatologia para o restante da semana.
Calorão continua e previsão é de termômetros nas alturas no ES