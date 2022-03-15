Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança de tempo

Adeus, calorão? Outono deve começar com frente fria no ES

Nova estação começa oficialmente no próximo domingo, dia 20 de março, com frente fria no Brasil que deve ter força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

15 mar 2022 às 16:28

Publicado em 15 de Março de 2022 às 16:28

Após dias seguidos de calor intenso, uma notícia refrescante: o outono começa no próximo domingo (20) já com uma frente fria que chega ao Brasil com força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo, sul da Bahia e norte de Minas Gerais. A previsão é do Instituto Climatempo, que explica que isso permitirá uma maior concentração de umidade em algumas regiões, possibilitando nebulosidade e chuva nessas áreas já nos primeiros dias da nova estação. 
O surgimento de frentes frias é uma das principais características do outono. Durante a estação, também pode ser percebida uma queda na temperatura em relação ao verão e uma redução do volume de chuva.
O meteorologista Ivaniel Fôro Maia, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), explica que a frente fria é favorecida pela forma como a terra – sobretudo o hemisfério sul – é atingida pela radiação do sol. No verão, com dias mais longos e mais chuva, a dinâmica da atmosfera não permite que a frente fria provoque quedas substantivas na temperatura. Por outro lado, no outono há melhores condições para que uma frente fria chegue e altere o clima no local.
Ivaniel Maia afirma que as frentes frias passam pelo Estado durante todo o ano. Porém, não chegam com tanta força no verão, por exemplo. "É no outono e no inverno que sentimos com maior influência o efeito das frentes frias", aponta.

TEMPERATURAS MAIS BAIXAS E MENOS CHUVA NO ES

O meteorologista Ivaniel Fôro Maia diz que o fim do outono deve ser mais frio do que o início da estação, que está mais próximo do verão. Segundo ele, se o outono tiver as características normais, o fim da estação, em junho, será mais frio.
O especialista aponta que, além das temperaturas, as chuvas também são afetadas pela chegada do outono. É comum que os registros sejam menores com a aproximação do inverno.
Adeus, calorão - Outono deve começar com frente fria no ES

Veja Também

ES teve a capital mais quente e a maior temperatura do Brasil no sábado

Poeira do Saara atravessa o oceano Atlântico e chega ao Brasil

Muito sol ou muita chuva? O que esperar do outono em 2022 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Clima Climatempo espírito santo Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados