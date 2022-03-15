Adeus, calorão? Outono deve começar com frente fria no ES

Após dias seguidos de calor intenso, uma notícia refrescante: o outono começa no próximo domingo (20) já com uma frente fria que chega ao Brasil com força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo , sul da Bahia e norte de Minas Gerais . A previsão é do Instituto Climatempo, que explica que isso permitirá uma maior concentração de umidade em algumas regiões, possibilitando nebulosidade e chuva nessas áreas já nos primeiros dias da nova estação.

O surgimento de frentes frias é uma das principais características do outono. Durante a estação, também pode ser percebida uma queda na temperatura em relação ao verão e uma redução do volume de chuva.

O meteorologista Ivaniel Fôro Maia, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , explica que a frente fria é favorecida pela forma como a terra – sobretudo o hemisfério sul – é atingida pela radiação do sol. No verão, com dias mais longos e mais chuva, a dinâmica da atmosfera não permite que a frente fria provoque quedas substantivas na temperatura. Por outro lado, no outono há melhores condições para que uma frente fria chegue e altere o clima no local.

Ivaniel Maia afirma que as frentes frias passam pelo Estado durante todo o ano. Porém, não chegam com tanta força no verão, por exemplo. "É no outono e no inverno que sentimos com maior influência o efeito das frentes frias", aponta.

TEMPERATURAS MAIS BAIXAS E MENOS CHUVA NO ES

O meteorologista Ivaniel Fôro Maia diz que o fim do outono deve ser mais frio do que o início da estação, que está mais próximo do verão. Segundo ele, se o outono tiver as características normais, o fim da estação, em junho, será mais frio.

O especialista aponta que, além das temperaturas, as chuvas também são afetadas pela chegada do outono. É comum que os registros sejam menores com a aproximação do inverno.