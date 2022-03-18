La Niña faz Vitória ter só 6,7% da chuva esperada para quinzena de março

Primeiros dias de março foram de tempo aberto e sem chuva em Vitória devido a fenômeno e a um sistema de alta pressão Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. La Niña faz Vitória ter só 6,7 por cento da chuva esperada para quinzena de março

Entre os dias 1º e 15 de março, a cidade de Vitória registrou apenas 9,2 mm de chuva. O volume registrado na primeira quinzena do mês representa 6,7% da média esperada para todo o mês, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia . Segundo o Inmet, o período compreende a transição entre o fim do verão e o início do outono , sofrendo efeito do fenômeno La Niña e de um sistema de alta pressão, que deixa os dias mais quentes e sem nuvens no céu. A média de chuva para a Capital durante todo o mês é de 135,3 mm.

A capital do Espírito Santo acompanha tendência das de outros Estados do Sudeste, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Apenas São Paulo registrou um volume de chuva considerável em comparação com a média.

A meteorologista do Inmet Andrea Ramos afirma que há um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) afetando a região do Espírito Santo. Esse sistema de alta pressão promove dias com céu aberto, com poucas nuvens, deixando as temperaturas mais altas e afastando as chances de chuva.

"O sistema de alta pressão promove dias sem chuva e mais quentes. Importante lembrar que há efeito da La Niña, que é responsável por diminuir as chuvas na região Centro-Sul do Brasil. Ela modifica a circulação global, não apenas no Espírito Santo, influenciando diretamente na chuva e na temperatura" Andrea Ramos - Meteorologista do Inmet

De acordo com a especialista, o fenômeno deve influenciar o clima no Estado até a metade do outono, estação que começa neste domingo (20).

VEJA QUANTO CHOVEU E O ESPERADO PARA OUTRAS CAPITAIS:

Vitória (ES): 9.2 mm (média para março é de 135.3 mm)



9.2 mm (média para março é de 135.3 mm) Rio de Janeiro (RJ): 0.6 mm (média para março é de 138 mm)



0.6 mm (média para março é de 138 mm) Belo Horizonte (MG): 16 mm (média para março é de 198 mm)



16 mm (média para março é de 198 mm) Porto Alegre (RS): 99,6 mm (média para março é de 92 mm)



99,6 mm (média para março é de 92 mm) São Paulo (SP): 158,4 mm (até 9h de 16/3; média para março é de 214 mm)



158,4 mm (até 9h de 16/3; média para março é de 214 mm) Cuiabá (MT): 283,1 mm ( entre os dias 13 e 14 choveu 115 mm; média de 217 mm para março)



283,1 mm ( entre os dias 13 e 14 choveu 115 mm; média de 217 mm para março) Salvador (BA): 262,6 mm (média de 157 mm em março)



262,6 mm (média de 157 mm em março) São Luís (MA): 278,3 mm (média de 462 mm em março)



278,3 mm (média de 462 mm em março) Teresina (PI): 283,4 mm (média de 287 mm em março)



Na avaliação de Andrea Ramos, Vitória somente chegará à média esperada para o mês de março caso seja atingida por um "evento extremo", o que aumentaria de forma repentina o volume de chuva. "Esses eventos estão comuns nos últimos anos. Salvo essa exceção, a chuva pode ficar abaixo do esperado", comenta.

CHEGADA DO OUTONO PODE TRAZER CHUVA PARA O ES?

A massa de ar chega ao Brasil com força suficiente para avançar sobre todo o Espírito Santo, sul da Bahia e norte de Minas Gerais. A previsão é do Instituto Climatempo, que explica que isso permitirá uma maior concentração de umidade em algumas regiões, possibilitando nebulosidade e chuva nessas áreas já nos primeiros dias da nova estação.

O surgimento de frentes frias é uma das principais características do outono. Durante a estação, também pode ser percebida uma queda na temperatura em relação ao verão e uma redução do volume de chuva.

"Observamos que entrará um sistema frontal em parte do Brasil. Se continuar na tendência analisada, haverá a volta das chuvas nesses locais, como o Espírito Santo. Não serão chuvas expressivas, mas a tendência é aumentar um pouco o volume", aponta.