Moradores de distrito de Cachoeiro estão há três dias sem água

Louça suja se acumula nas casas: moradores de distrito de Cachoeiro estão há tres dias sem água Crédito: Internauta/ Suely Rebonato

Moradores do distrito de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, reclamam que estão há três dias sem água. Eles disseram que já procuraram a concessionária responsável pelo tratamento e distribuição de água no município e nem com carro-pipa foram atendidos.

A babá Suely Rebonato disse que desde quinta-feira (17) não cai uma gota de água na caixa. “A gente liga para a BRK (concessionária) e eles não dão explicação nenhuma, nem mandam carro-pia. Só consegui fazer alguma coisa porque fui à casa da minha mãe, onde tem poço artesiano, para lavar roupa, vasilha e tomar banho”, contou.

Outra moradora do distrito, que preferiu não se identificar, também reclamou da falta de explicação pelo desabastecimento na comunidade. “Temos crianças, idosos acamados e doentes que, com esse calor todo, estão passando por isso. As contas chegam em dia e, em caso de atraso no pagamento, são eficientes demais para fazer a suspensão”, frisou.

Procurada pela reportagem, a empresa BRK afirmou, por meio de nota, que uma equipe técnica identificou entupimento de rede, causada por obras de terceiros, e realizou o devido reparo neste domingo (20).

Segundo a concessionária, a previsão é de que a regularização completa do abastecimento de água ocorra em até 24 horas. Enquanto o serviço não for restabelecido, haverá carro-pipa atuando no local.