Moradores de distrito de Cachoeiro estão há três dias sem água

Moradores do distrito de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, reclamam que estão há três dias sem água. Eles disseram que já procuraram a concessionária responsável pelo tratamento e distribuição de água no município e nem com carro-pipa foram atendidos.
A babá Suely Rebonato disse que desde quinta-feira (17) não cai uma gota de água na caixa. “A gente liga para a BRK (concessionária) e eles não dão explicação nenhuma, nem mandam carro-pia. Só consegui fazer alguma coisa porque fui à casa da minha mãe, onde tem poço artesiano, para lavar roupa, vasilha e tomar banho”, contou.
Outra moradora do distrito, que preferiu não se identificar, também reclamou da falta de explicação pelo desabastecimento na comunidade. “Temos crianças, idosos acamados e doentes que, com esse calor todo, estão passando por isso. As contas chegam em dia e, em caso de atraso no pagamento, são eficientes demais para fazer a suspensão”, frisou.
Procurada pela reportagem, a empresa BRK afirmou, por meio de nota, que uma equipe técnica identificou entupimento de rede, causada por obras de terceiros, e realizou o devido reparo neste domingo (20).
Segundo a concessionária, a previsão é de que a regularização completa do abastecimento de água ocorra em até 24 horas. Enquanto o serviço não for restabelecido, haverá carro-pipa atuando no local.
"A BRK reforça o pedido à população que, ao perceber qualquer anormalidade nos serviços de água e esgoto, informe por meio do telefone gratuito 0800 771 0001 ou pelo Whatsapp (11) 99988-0001 (horário comercial)", completaram.