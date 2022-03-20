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Moradores de distrito de Cachoeiro estão há três dias sem água

Concessionária BRK relata que obras de terceiros causaram entupimento da rede; empresa fez reparo neste domingo e abastecimento vai ser retomado em até 24 horas
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

20 mar 2022 às 15:46

Publicado em 20 de Março de 2022 às 15:46

Moradores de distrito de Cachoeiro estão há tres dias sem água
Louça suja se acumula nas casas: moradores de distrito de Cachoeiro estão há tres dias sem água Crédito: Internauta/ Suely Rebonato
Moradores do distrito de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, reclamam que estão há três dias sem água. Eles disseram que já procuraram a concessionária responsável pelo tratamento e distribuição de água no município e nem com carro-pipa foram atendidos.
A babá Suely Rebonato disse que desde quinta-feira (17) não cai uma gota de água na caixa. “A gente liga para a BRK (concessionária) e  eles não dão explicação nenhuma, nem mandam carro-pia. Só consegui fazer alguma coisa  porque fui à casa da minha mãe, onde tem poço artesiano, para lavar roupa, vasilha e tomar banho”, contou.
Outra moradora do distrito, que preferiu não se identificar,  também reclamou da falta de explicação pelo desabastecimento na comunidade. “Temos crianças, idosos acamados e doentes que, com esse calor todo, estão passando por isso. As contas chegam em dia e, em caso de atraso no pagamento, são eficientes demais para fazer a suspensão”, frisou.
Procurada pela reportagem, a empresa BRK afirmou, por meio de nota, que uma equipe técnica identificou entupimento de rede, causada por obras de terceiros, e realizou o devido reparo neste domingo (20).
Segundo a concessionária, a previsão é de que a regularização completa do abastecimento de água ocorra em até 24 horas. Enquanto o serviço não for restabelecido, haverá carro-pipa atuando no local.
"A BRK reforça o pedido à população que, ao perceber qualquer anormalidade nos serviços de água e esgoto, informe por meio do telefone gratuito 0800 771 0001 ou pelo Whatsapp (11) 99988-0001 (horário comercial)", completaram.

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