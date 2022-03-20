Crea alerta para risco de muro cair sobre visitantes em praia de Guarapari
Após desmoronamento de parte do calçadão da Praia da Areia Preta, em Guarapari, nesta sexta-feira (18) o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), por meio do presidente Jorge Silva, alertou sobre risco de muro cair sobre visitantes. Ainda na sexta, foi enviado ofício ao prefeito do município, Edson Figueiredo Magalhães, e ao coordenador da Defesa Civil Municipal, Thiago Rodrigues da Silva, sobre a situação do calçadão público localizado em frente ao edifício Solar do Atlântico.
A situação é considerada grave após a vistoria técnica, realizada na sexta pelos especialistas do Crea, apontar os seguintes riscos: possibilidade de desmoronamento do muro sobre visitantes e frequentadores da praia, queda de poste de energia em via pública ou nas edificações e rompimento da tubulação de esgoto, com possibilidade de comprometimento da balneabilidade da praia.
No documento enviado pelo Crea ao prefeito é feito um alerta: “Caso não seja realizada uma ação imediata, novos desmoronamentos irão ocorrer e poderão expor parte da estrutura da fundação do edifício ao contato com a água marinha e sua dinâmica de turbulência, agravando a situação e trazendo riscos para a própria edificação e a população do entorno”.
O caso está sendo acompanhado pelo conselho desde a última segunda-feira (14), quando foi demandado pela população para inspecionar a área. Durante esse monitoramento, a prefeitura foi orientada a tomar as providências de forma urgente e emergencial, no sentido de evitar danos maiores e acidentes graves, até mesmo com fatalidades.
POSSÍVEL INTERDIÇÃO DE PRÉDIO NO LOCAL
Na sexta-feira foi veiculado em A Gazeta que, após trincas e rachaduras de até 40 centímetros aparecerem em parte do calçadão da Praia da Areia Preta, parte da estrutura danificada, desmoronou. O Crea disse então avaliar a necessidade de interditar o prédio que fica rente ao local afetado.
Isso porque na manhã daquele dia, um pedaço considerável do trecho ruiu e o restante da área afetada ameaça também desmoronar. A força da água constante incidindo sobre o local avariado fez com que a estrutura não suportasse. Preventivamente, o local está isolado desde a última segunda-feira. A circulação de pedestres, além do acesso de moradores do prédio, que possui uma entrada pelo calçadão, estão proibidos por questões de segurança.