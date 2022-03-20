Engenheiros do Crea estiveram no local para avaliar riscos de desmoronamento Crédito: Crea-ES

Your browser does not support the audio element. Crea alerta para risco de muro cair sobre visitantes em praia de Guarapari

Após desmoronamento de parte do calçadão da Praia da Areia Preta, em Guarapari , nesta sexta-feira (18) o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), por meio do presidente Jorge Silva, alertou sobre risco de muro cair sobre visitantes. Ainda na sexta, foi enviado ofício ao prefeito do município, Edson Figueiredo Magalhães, e ao coordenador da Defesa Civil Municipal, Thiago Rodrigues da Silva, sobre a situação do calçadão público localizado em frente ao edifício Solar do Atlântico.

A situação é considerada grave após a vistoria técnica, realizada na sexta pelos especialistas do Crea, apontar os seguintes riscos: possibilidade de desmoronamento do muro sobre visitantes e frequentadores da praia, queda de poste de energia em via pública ou nas edificações e rompimento da tubulação de esgoto, com possibilidade de comprometimento da balneabilidade da praia.

No documento enviado pelo Crea ao prefeito é feito um alerta: “Caso não seja realizada uma ação imediata, novos desmoronamentos irão ocorrer e poderão expor parte da estrutura da fundação do edifício ao contato com a água marinha e sua dinâmica de turbulência, agravando a situação e trazendo riscos para a própria edificação e a população do entorno”.

Engenheiros do Crea avaliaram muro que parece prestes a desabar em Guarapari Crédito: Crea-ES

O caso está sendo acompanhado pelo conselho desde a última segunda-feira (14), quando foi demandado pela população para inspecionar a área. Durante esse monitoramento, a prefeitura foi orientada a tomar as providências de forma urgente e emergencial, no sentido de evitar danos maiores e acidentes graves, até mesmo com fatalidades.

POSSÍVEL INTERDIÇÃO DE PRÉDIO NO LOCAL

Na sexta-feira foi veiculado em A Gazeta que, após trincas e rachaduras de até 40 centímetros aparecerem em parte do calçadão da Praia da Areia Preta, parte da estrutura danificada, desmoronou. O Crea disse então avaliar a necessidade de interditar o prédio que fica rente ao local afetado.