Homem é resgatado de helicóptero após acidente em Iúna

Um homem precisou ser resgatado de helicóptero após sofrer um acidente na tarde deste sábado (19) em uma cachoeira no distrito de Rio Claro, em Iúna, na região do Caparaó. Ele e um grupo de pessoas estariam em um passeio turístico na localidade de Poço das Antas.
De acordo com informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a equipe de serviço foi acionada pelo Corpo de Bombeiros Militar para resgatar um homem que havia se acidentado em local de difícil acesso.
Os bombeiros e a equipe do Samu prestaram os primeiros atendimentos. A vítima foi imobilizada e levada até um campo de futebol nas proximidades e encaminhada para um hospital da região.