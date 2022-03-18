Homem é preso suspeito de matar jovem em casa de shows em Iúna

“Testemunhas e a vítima sobrevivente relataram que estava ocorrendo a apresentação de um grupo de pagode, quando ouviram os disparos. O autor, identificado como um frequentador do bar, atirou com o objetivo de atingir o homem que foi a óbito. O segundo ferido foi atingido por uma bala perdida, na região da virilha”, relatou o titular da Delegacia de Iúna, delegado Tiago Dorneles.