Homem é preso suspeito de matar jovem em casa de shows em Iúna

Um homem de 29 anos foi preso nesta quinta-feira (17) suspeito de ter matado a tiros Carlos Augusto de Lima Freitas, conhecido na região como "Carlitinho", de 28 anos, em Iúna, na Região do Caparaó. O crime aconteceu no último domingo (13), dentro de uma casa de shows. A motivação, segundo a Polícia Civil, pode estar ligada a um desentendimento por causa de uma mulher.
“Testemunhas e a vítima sobrevivente relataram que estava ocorrendo a apresentação de um grupo de pagode, quando ouviram os disparos. O autor, identificado como um frequentador do bar, atirou com o objetivo de atingir o homem que foi a óbito. O segundo ferido foi atingido por uma bala perdida, na região da virilha”, relatou o titular da Delegacia de Iúna, delegado Tiago Dorneles.
Após a Justiça conceder o mandado de prisão temporária, o suspeito foi monitorado e se entregou na Delegacia de Ibatiba. A investigação, segundo a polícia, segue em andamento, para elucidar a motivação do crime.
“Há relatos de que os dois teriam se desentendido por causa de uma mulher, mas ainda estamos levantando elementos para confirmar ou descartar essa hipótese”, afirmou Dorneles.