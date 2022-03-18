Motoboy é assassinado a tiros em avenida da Serra

Um motoboy de 21 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (17), no bairro Serra Dourada I, na Serra. O crime aconteceu por volta das 16h30, na Avenida Rio de Janeiro, e o corpo do jovem ficou na calçada. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Washington Júnior Melo. A polícia informou que ele tinha nove marcas de perfurações no corpo.
Os disparos atingiram o jovem na barriga, no ombro e na cabeça. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. Segundo amigos de Washington, ele era morador do bairro Serra Dourada I.
O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e proteção à Pessoa da Serra. Os investigadores da Polícia Civil foram ao bairro e conversaram com testemunhas e parentes da vítima, mas ninguém soube informar quem matou o jovem, segundo apuração da TV Gazeta.