Homem pede sanduíche em lanchonete, anuncia assalto e acaba preso por clientes

Enquanto ordenava que todos fossem para uma área restrita da loja, os clientes perceberam que a pistola usava por ele era falsa e reagiram. Leonardo foi detido, agredido e ficou ferido na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada. Antes de ser levado para a Delegacia Regional de Vitória, ele passou por atendimento médico no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). A Polícia Civil informou que o preso foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).