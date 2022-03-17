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Em Vitória

Homem pede sanduíche em lanchonete, anuncia assalto e acaba preso por clientes

Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (16), no bairro Goiabeiras, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2022 às 12:35

Publicado em 17 de Março de 2022 às 12:35

Homem foi preso depois de tentar assaltar lanchonete em Vitória, nesta quarta-feira (16).
Homem foi preso depois de tentar assaltar lanchonete em Vitória, nesta quarta-feira (16). Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem foi preso depois de anunciar um assalto em uma lanchonete de fast-food na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, em Vitória, na noite desta quarta-feira (16).
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Leonardo Souza Ribeiro entrou no estabelecimento e pediu um sanduíche. Ele aproveitou o momento que as atendentes preparavam o pedido para render as funcionárias e os clientes.
Enquanto ordenava que todos fossem para uma área restrita da loja, os clientes perceberam que a pistola usava por ele era falsa e reagiram. Leonardo foi detido, agredido e ficou ferido na cabeça.
A Polícia Militar foi acionada. Antes de ser levado para a Delegacia Regional de Vitória, ele passou por atendimento médico no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). A Polícia Civil informou que o preso foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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