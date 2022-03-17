Um homem de 29 anos, identificado como Joventino Leonardo Nogueira da Silva, foi assassinado com mais de 30 tiros dentro da casa dele, no bairro Santa Martha, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (17). Testemunhas contaram à Polícia Civil que ao menos três homens encapuzados teriam invadido a casa da vítima.
Conforme a apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apenas durante os exames cadavéricos no Instituto Médico legal será possível afirmar quantos disparos atingiram a vítima.
Homem é assassinado com mais de 30 tiros dentro de casa em Vitória
A polícia informou que o homem assassinado já teve passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo. Nenhum suspeito do crime foi detido até o momento.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta