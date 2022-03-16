32 postos de combustíveis de Vitória são notificados por preços abusivos

- Preço médio da venda de gasolina: subiu de R$ 3,25 para R$ 3,86, um aumento de 18,8%



- Preço médio de venda do diesel: subiu de R$ 3,61 para R$ 4,51, um aumento de 25%

- Preço médio da venda do gás de cozinha, por kg: subiu de R$ 3,86 para R$ 4,48, um aumento de 16%