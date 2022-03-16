32 postos de combustíveis de Vitória são notificados por preços abusivos

- Notas fiscais de compra dos combustíveis
- Tabelas de preços
- Documentos que justifiquem o aumento dos valores finais
OS REAJUSTES ANUNCIADOS PELA PETROBRAS
- Preço médio da venda de gasolina: subiu de R$ 3,25 para R$ 3,86, um aumento de 18,8%
- Preço médio de venda do diesel: subiu de R$ 3,61 para R$ 4,51, um aumento de 25%
- Preço médio da venda do gás de cozinha, por kg: subiu de R$ 3,86 para R$ 4,48, um aumento de 16%
COMO DENUNCIAR PREÇOS ABUSIVOS?
- O nome e o endereço do posto
- Encaminhar uma foto com o preço elevado
- As denúncias podem ser enviadas para o WhatsApp (27) 3323-6237, do Procon Estadual
- Baixar o App Procon Vitória e clicar em "nova reclamação"
- Fazer a denúncia presencialmente, na Casa do Cidadão, em Itararé