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Reajuste da Petrobras

32 postos de combustíveis de Vitória são notificados por preços abusivos

Em até cinco dias, os 32 estabelecimentos notificados pelo Procon Vitória devem apresentar tabelas de preços e documentos que justifiquem os aumentos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

16 mar 2022 às 20:35

Publicado em 16 de Março de 2022 às 20:35

Enchendo o tanque do carro com combustível, gasolina
Reajuste de preços de combustíveis ocorreu na última sexta (11) e postos de Vitória foram notificados por preços abusivos Crédito: Pixabay
Em uma fiscalização contra preços abusivos, o Procon Vitória notificou 32 postos de combustíveis na Capital, e esses estabelecimentos devem apresentar, em até cinco dias, notas fiscais, tabelas e documentos que justifiquem o aumento dos valores finais. O valor do litro da gasolina, que já estava alto, passou a pesar ainda mais no bolso do consumidor após o último reajuste anunciado pela Petrobras, que começou a valer na última sexta-feira (11).
32 postos de combustíveis de Vitória são notificados por preços abusivos
A fiscalização do Procon Vitória começou após denúncias indicando que os novos preços já estavam sendo praticados um dia antes da data prevista. Isso significa que os postos estariam vendendo combustíveis do estoque antigo com novos valores, antes da data anunciada pela Petrobras.
Após a notificação, cada um dos 32 postos deve apresentar:
  • Notas fiscais de compra dos combustíveis
  • Tabelas de preços
  • Documentos que justifiquem o aumento dos valores finais
O Procon Vitória informou que as empresas têm cinco dias corridos para entregar os documentos solicitados na Casa do Cidadão, em Itararé, na Capital.
Na data em que os novos valores começaram a valer, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) enviou uma notificação ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) pedindo que os postos informem, comprovem e justifiquem documentalmente o preço de venda da gasolina comum e aditivada e do diesel, praticado nos dias 10 e 11 de março.

OS REAJUSTES ANUNCIADOS PELA PETROBRAS

- Preço médio da venda de gasolina: subiu de R$ 3,25 para R$ 3,86, um aumento de 18,8%

- Preço médio de venda do diesel: subiu de R$ 3,61 para R$ 4,51, um aumento de 25%

- Preço médio da venda do gás de cozinha, por kg: subiu de R$ 3,86 para R$ 4,48, um aumento de 16%

COMO DENUNCIAR PREÇOS ABUSIVOS?

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, ressalta que é importante que o consumidor seja aliado no trabalho de fiscalização.
Para denunciar ao Procon Estadual, o consumidor deve:
  • O nome e o endereço do posto
  • Encaminhar uma foto com o preço elevado
  • As denúncias podem ser enviadas para o WhatsApp (27) 3323-6237, do Procon Estadual
A gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, explica que é importante guardar as notas fiscais. "Diante de dúvidas sobre a abusividade do preço do produto, basta ter a nota fiscal para denunciar o fato ao Procon Vitória", afirma.
Para denunciar ao Procon Vitória, o consumidor pode:
  • Baixar o App Procon Vitória e clicar em "nova reclamação"
  • Fazer a denúncia presencialmente, na Casa do Cidadão, em Itararé

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