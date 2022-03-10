Petrobras aumenta preço da gasolina em 18% e do diesel em 25%

Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina: reajustes constantes Crédito: TV Gazeta Noroeste

Petrobras anunciou nesta quinta-feira (10) reajustes nos preços de gasolina e diesel após quase 2 meses de preços congelados nas refinarias.

A partir desta sexta-feira (11), o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 25%.

Em comunicado, a estatal destacou que ficou 57 dias sem fazer reajuste e que o movimento de alta vai no mesmo sentido de outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda

Your browser does not support the audio element. Petrobras aumenta preço da gasolina em 18 por cento e do diesel em 25 por cento

A alta acontece em meio à disparada dos preços do petróleo, provocada pela guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia.

Segundo a petroleira, "apesar da disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo, nas últimas semanas, como decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras decidiu não repassar a volatilidade do mercado de imediato, realizando um monitoramento diário dos preços de petróleo".

Ainda no comunicado, a estatal afirmou que "após serem observados preços em patamares consistentemente elevados, tornou-se necessário que a Petrobras promova ajustes nos seus preços de venda às distribuidoras para que o mercado brasileiro continue sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras."

GÁS DE COZINHA TAMBÉM VAI FICAR MAIS CARO

Além do diesel e da gasolina, a Petrobras também anunciou reajuste no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o popular gás de cozinha. A partir desta sexta o preço médio de venda do GLP da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 na botija de 13kg, refletindo reajuste médio de R$ 0,62 por kg.

Para o GLP, segundo a estatal, o último ajuste de preços vigorou a partir de 09/10/2021, há 152 dias.