Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Após reunião com Guedes e Pacheco, votação de PLs de combustíveis é confirmada
Combustíveis

Após reunião com Guedes e Pacheco, votação de PLs de combustíveis é confirmada

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) participou do encontro e confirmou que os dois projetos relatados por ele serão votados na Casa ainda nesta data
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mar 2022 às 11:58

Publicado em 09 de Março de 2022 às 11:58

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deixou na manhã desta quarta-feira a residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após quase duas horas de reunião sobre os projetos que tratam de combustíveis no Senado e não falou com a imprensa. O senador Jean Paul Prates (PT-RN) participou do encontro e confirmou que os dois projetos relatados por ele serão votados na Casa ainda nesta data.
O senador afirmou que não há alterações nos textos já apresentados por ele. Um dos projetos cria uma conta de estabilização de custos para os combustíveis. O outro altera a cobrança do ICMS, imposto estadual, para a saída do combustível da refinaria ou para o recebimento do combustível importado.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (à esq.) pautou as propostas para o Plenário desta quarta-feira. Os projetos estão sob relatoria do senador Jean Paul Prates (à dir.) Fonte: Agência Senado
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (à esq.) pautou as propostas para o Plenário desta quarta-feira. Os projetos estão sob relatoria do senador Jean Paul Prates (à dir.) Fonte: Agência Senado Crédito: Roque de Sá / Agência Senado
Segundo Prates, não haverá alíquota única para os Estados e cada ente poderá continuar definindo sua alíquota.
Perguntado sobre os estudos do governo em criar um subsídio temporário para os combustíveis diante da alta internacional do preço do petróleo, o senador respondeu que o tema não foi tratado na reunião com Pacheco e Guedes.
Às 11 horas, Guedes se reúne no Palácio do Planalto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para seguir discutindo a crise dos combustíveis.
O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também participam do encontro no Planalto.

Veja Também

Com ação no ES e mais 3 Estados, Operação Ratoeira mira furto de combustíveis

Dilemas nos preços dos combustíveis: o perigo que estamos correndo agora

PEC dos Combustíveis pode aumentar os preços em vez de reduzir, diz BC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Paulo Guedes Senado Federal Rodrigo Pacheco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio
Imagem de destaque
'Meu avô abusou sexualmente de dezenas de crianças e mulheres — isso foi o que aprendi após confrontá-lo com uma câmera'
Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados