Após reunião com Guedes e Pacheco, votação de PLs de combustíveis é confirmada

O ministro da Economia, Paulo Guedes , deixou na manhã desta quarta-feira a residência oficial do presidente do Senado , Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após quase duas horas de reunião sobre os projetos que tratam de combustíveis no Senado e não falou com a imprensa. O senador Jean Paul Prates (PT-RN) participou do encontro e confirmou que os dois projetos relatados por ele serão votados na Casa ainda nesta data.

O senador afirmou que não há alterações nos textos já apresentados por ele. Um dos projetos cria uma conta de estabilização de custos para os combustíveis. O outro altera a cobrança do ICMS, imposto estadual, para a saída do combustível da refinaria ou para o recebimento do combustível importado.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (à esq.) pautou as propostas para o Plenário desta quarta-feira. Os projetos estão sob relatoria do senador Jean Paul Prates (à dir.) Fonte: Agência Senado Crédito: Roque de Sá / Agência Senado

Segundo Prates, não haverá alíquota única para os Estados e cada ente poderá continuar definindo sua alíquota.

Perguntado sobre os estudos do governo em criar um subsídio temporário para os combustíveis diante da alta internacional do preço do petróleo, o senador respondeu que o tema não foi tratado na reunião com Pacheco e Guedes.

Às 11 horas, Guedes se reúne no Palácio do Planalto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para seguir discutindo a crise dos combustíveis.