A gasolina, que em janeiro do ano passado custava, em média, R$ 4,71, chegou ao final de dezembro valendo R$ 6,77, ou seja, mais de R$ 2 de diferença. Já o litro do diesel, cujo preço médio há um ano era R$ 3,71, chegou há R$ 5,20 no mês passado.

Desde o início do ano, o preço da gasolina subiu 67,2% nas refinarias da Petrobras, e nos postos de revenda, 41,5% Crédito: Victor Adams/Sindipetro

Your browser does not support the audio element. Litro da gasolina subiu mais de R$ 2, em média, no ES em um ano

A elevação do preço dos combustíveis foi um dos principais fatores que contribuíram para a alta da inflação no país e no Estado em 2021. O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que é a prévia da inflação brasileira, terminou o ano com alta de 10,42%, valor quase três vezes maior que a meta estabelecida pelo governo federal para o ano, que era de 3,75%.

Em novembro, a inflação acumulada na Grande Vitória desde janeiro chegava a 10,69%, sendo que os combustíveis acumularam alta de 51,35%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O encarecimento dos combustíveis se deve principalmente à valorização do barril de petróleo , que, durante uma fase mais aguda de retomada da demanda, após o baque provocado pela pandemia, atingiu patamares bastante elevados.

A alta, que repercutiu no preço do frete de produtos de um modo geral, foi alvo de embates constantes ao longo do ano passado. No primeiro trimestre, o governo federal decidiu zerar, temporariamente, os impostos federais incidentes sobre o diesel, numa tentativa de conter ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros.