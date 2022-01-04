Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tributo

O que pode acontecer se você deixar de pagar o IPVA?

É preciso se atentar aos prazos, pois o não pagamento do tributo pode resultar em uma série de problemas. Os proprietários de veículos leves vão poder parcelar o IPVA em quatro vezes
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 jan 2022 às 18:06

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 18:06

Embora ainda falte algum tempo para o vencimento, o boleto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de 2022 já pode ser emitido pelos motoristas do Espírito Santo, que poderão escolher quitar o débito em cota única, com o desconto de 15%, ou dividido em parcelas. É preciso se atentar aos prazos, pois o não pagamento do tributo pode resultar em uma série de consequências.

Veja Também

IPVA 2022: confira o calendário e saiba como pagar em cota única ou parcelado no ES

Sem o pagamento do IPVA, o veículo não poderá ser licenciado, sujeitando o proprietário às restrições legais para uso de veículos sem a documentação necessária, que incluem multa e, em alguns casos, até a apreensão do carro.
Não esqueça que ao tirar um carro da concessionária você também está se comprometendo com seguro, IPVA, emplacamento, manutenção do veículo e gasolina.
Sem o pagamento do IPVA, o veículo não poderá ser licenciado Crédito: Freepik
Além disso, conforme explicou a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), por meio de nota, o devedor de IPVA é inscrito no Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN/ES), que veda a emissão de Certidão Negativa de Tributos Estaduais.
Não obstante, a falta de recolhimento do imposto, sujeita o infrator à multa de 0,33% ao dia de atraso, se o recolhimento for efetuado espontaneamente até 60 dias após o vencimento ou 20% se o recolhimento for efetuado após esse prazo. Além disso, há incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês em atraso.

Veja Também

Motorista que pagar cota única do IPVA terá desconto de 15% no ES

Confira quais veículos estão isentos do IPVA em 2022 no ES

COMO QUITAR IPVA EM ATRASO

Quem já está com débito atrasado de outros anos deve regularizar a situação. Para isso, existem duas opções: pagamento à vista e parcelamento do IPVA junto à Sefaz. Veja como proceder em cada opção:
  • Pagamento à vista – basta emitir o DUA na página do Detran-ES e efetuar o recolhimento em qualquer banco credenciado. É necessário ter em mãos a placa do veículo e o número do Renavam;
  • Parcelamento do IPVA junto à Sefaz, não podendo ser parcelados outros tipos de débitos do veículo (multas, taxas de licenciamento, etc.).
“A Sefaz acrescenta que o parcelamento poderá ser feito em até 10 parcelas, desde que o valor da parcela seja superior a R$ 201,75. Deverá ser requerido através da Agência da Receita Estadual da circunscrição do contribuinte (presencialmente ou através do E-Docs)."
Vale lembrar que os veículos com mais de 15 anos de fabricação, independentemente da categoria, ficam livres da cobrança. Ou seja, carros e motos fabricados até 2006, por exemplo, não estão sujeitos ao pagamento do IPVA.

Veja Também

IPVA mais caro do ES é de Ferrari e vai custar R$ 67 mil em 2022

IPVA e IPTU à vista ou parcelados? Com Selic alta, veja a melhor opção

Confira o calendário de pagamento do IPVA 2022 no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros veículos Sefaz Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados