Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imposto

IPVA 2022: confira o calendário e saiba como pagar em cota única ou parcelado no ES

O IPVA pode ser pago de duas maneiras no Espírito Santo. Em cota única, com desconto de 15%, ou dividido em até quatro parcelas. Saiba o que fazer
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 jan 2022 às 14:04

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 14:04

Com o começo do ano, é hora de pensar nas contas do calendário de 2022. Para os motoristas, uma delas é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cujo boleto já pode ser emitido no site da Secretaria de Estado da Fazenda(Sefaz). Veja abaixo como fazer.
A frota de veículos no Espírito Santo chega a 2 milhões, sendo que 1,28 milhão é tributável, incluindo veículos pesados (ônibus, micro-ônibus, caminhão e caminhão trator), que correspondem a 5% dessa conta - excluídos os veículos isentos ao IPVA.
Trânsito apresenta lentidão na Avenida Rio Branco, em Vitória
A apuração do IPVA tem por base o valor médio de mercado do veículo Crédito: Fernando Madeira/arquivo
O IPVA pode ser pago de duas maneiras no Espírito Santo. Em cota única, com desconto de 15%, ou dividido em parcelas. Os proprietários de veículos leves vão poder parcelar o IPVA em quatro vezes: sendo nos meses de abril, maio, junho e julho. Já os proprietários de veículos pesados vão poder dividir o imposto em duas parcelas: em março e em abril.
A cota única ou a primeira parcela para veículos leves, como automóveis, caminhões e utilitários, motocicletas e ciclomotores e motor-casa, vence em abril de 2022, seja qual for o final da placa. Confira na tabela abaixo:
Já o calendário de vencimento de veículos pesados, incluindo caminhões, ônibus e micro-ônibus, tem início no mês de março para aqueles com placa iniciada com o número um ou dois. Veja a tabela a seguir:

Veja Também

IPVA mais caro do ES é de Ferrari e vai custar R$ 67 mil em 2022

IPVA e IPTU à vista ou parcelados? Com Selic alta, veja a melhor opção

Quem quiser quitar o IPVA, entretanto, já pode se adiantar.

DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA

Quem fizer o pagamento do imposto em cota única terá 15% de desconto sobre o valor devido. O anúncio foi feito pela Sefaz no dia 21 de dezembro.

COMO PAGAR

Para realizar o pagamento, os motoristas devem entrar neste site, preencher os dados e fazer o download do boleto, que não terá uma versão física encaminhada ao endereço do contribuinte. Assim, também será possível gerar o Documento Único de Arrecadação (DUA).
Para pagar, entretanto, não é necessário imprimir o documento. Os usuários de internet banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. É possível também digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de sua preferência. Os clientes Banestes podem consultar o pagamento direto no aplicativo do banco.

CÁLCULO DO IPVA

A apuração do IPVA devido tem por base o valor médio de mercado do veículo, segundo o ano de sua fabricação, considerando-se a respectiva alíquota: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários.
Os preços de tabela usados para o cálculo podem ser encontrados no site da Sefaz. Neste ano, foi registrado um aumento de 22,67% no preço dos veículos, em meio à crise de abastecimento que levou à menor oferta de automóveis no mercado.

ISENÇÃO

Veículos com mais de 15 anos de fabricação são isentos do imposto, não sendo necessário requerimento por parte do proprietário, ou seja, o sistema concede automaticamente a isenção e, consequentemente, não gera o débito.

Veja Também

Confira quais veículos estão isentos do IPVA em 2022 no ES

IPVA pode ficar até 27% mais caro no ES; entenda como o cálculo é feito

Confira o calendário de pagamento do IPVA 2022 no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros veículos Sefaz Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados