IPVA 2022: confira o calendário e saiba como pagar em cota única ou parcelado no ES

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cujo boleto já pode ser emitido no site da Veja abaixo como fazer. Com o começo do ano, é hora de pensar nas contas do calendário de 2022. Para os motoristas, uma delas é o, cujo boleto já pode ser emitido no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

A frota de veículos no Espírito Santo chega a 2 milhões, sendo que 1,28 milhão é tributável, incluindo veículos pesados (ônibus, micro-ônibus, caminhão e caminhão trator), que correspondem a 5% dessa conta - excluídos os veículos isentos ao IPVA.

A apuração do IPVA tem por base o valor médio de mercado do veículo Crédito: Fernando Madeira/arquivo

O IPVA pode ser pago de duas maneiras no Espírito Santo. Em cota única, com desconto de 15% , ou dividido em parcelas. Os proprietários de veículos leves vão poder parcelar o IPVA em quatro vezes: sendo nos meses de abril, maio, junho e julho. Já os proprietários de veículos pesados vão poder dividir o imposto em duas parcelas: em março e em abril.

A cota única ou a primeira parcela para veículos leves, como automóveis, caminhões e utilitários, motocicletas e ciclomotores e motor-casa, vence em abril de 2022, seja qual for o final da placa. Confira na tabela abaixo:

Já o calendário de vencimento de veículos pesados, incluindo caminhões, ônibus e micro-ônibus, tem início no mês de março para aqueles com placa iniciada com o número um ou dois. Veja a tabela a seguir:

Quem quiser quitar o IPVA, entretanto, já pode se adiantar.

DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA

COMO PAGAR

Para realizar o pagamento, os motoristas devem entrar neste site , preencher os dados e fazer o download do boleto, que não terá uma versão física encaminhada ao endereço do contribuinte. Assim, também será possível gerar o Documento Único de Arrecadação (DUA).

Para pagar, entretanto, não é necessário imprimir o documento. Os usuários de internet banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. É possível também digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de sua preferência. Os clientes Banestes podem consultar o pagamento direto no aplicativo do banco.

CÁLCULO DO IPVA

A apuração do IPVA devido tem por base o valor médio de mercado do veículo, segundo o ano de sua fabricação, considerando-se a respectiva alíquota: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários.

Os preços de tabela usados para o cálculo podem ser encontrados no site da Sefaz. Neste ano, foi registrado um aumento de 22,67% no preço dos veículos, em meio à crise de abastecimento que levou à menor oferta de automóveis no mercado.

ISENÇÃO