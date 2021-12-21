Motorista que pagar cota única do IPVA terá desconto de 15% no ES

O vencimento da cota única do IPVA será em abril de 2022 para carros e motocicletas e de março a julho de 2022 para caminhões, ônibus e micro-ônibus.

A apuração do IPVA devido tem por base o valor médio de mercado do veículo Crédito: Freepik

A apuração do IPVA devido tem por base o valor médio de mercado do veículo, segundo o ano de sua fabricação, considerando-se a respectiva alíquota. Neste ano em particular, foi registrado um aumento de 22,67% no preço dos veículos, em meio à crise de abastecimento que levou à menor oferta de automóveis no mercado.

"Em 2021, foi registrada a valorização dos veículos em todo o Brasil. Essa valorização acarreta no aumento da base de cálculo do imposto, que segue o valor venal dos automóveis. Para abrandar o aumento da base de cálculo, decidimos aumentar o desconto para quem optar pelo pagamento em cota única", explicou o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.

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Ainda segundo a Sefaz, no Espírito Santo, a alíquota do IPVA é a menor da região Sudeste e uma das menores do País: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários.