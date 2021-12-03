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IPVA pode ficar até 27% mais caro no ES; entenda como o cálculo é feito

A Gazeta fez um levantamento com o valor do imposto para os dez carros mais vendidos do país e também explica qual conta você deve fazer para saber quanto vai pagar
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

03 dez 2021 às 08:31

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 08:31

Com a chegada do final do ano é hora de começar a pensar nas contas já referentes ao calendário 2022. Na semana passada o Governo do Estado divulgou por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) as datas de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Entretanto, um item importante nesse cálculo, a tabela de referências de preços dos veículos, levando em consideração marca, modelo e ano, será publicada até o final do ano, de acordo com o gerente da Sefaz Leando Kuster.
Considerando que a alíquota cobrada pela Sefaz é de 2% para automóveis, a reportagem de A Gazeta fez um levantamento sobre os 10 carros mais vendidos do país de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), considerando o valor praticado na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), de novembro, o que mostrou que a diferença entre o IPVA a ser pago 2022 e o imposto pago em 2021 pode variar de 14% a 27%.

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Confira o calendário de pagamento do IPVA 2022 no Espírito Santo

A dica é calcular previamente o valor do seu IPVA. Para tanto, basta multiplicar o valor de mercado do veículo pela alíquota do Estado em que ele foi emplacado. Se foi no Espírito Santo, por exemplo, se na tabela Fipe seu carro vale R$ 36.000, basta multiplicar 36.000 x 2% = 720. Este último é o valor do IPVA, ou seja, R$ 720.
COMO SE DEU ESSE AUMENTO?
Esse aumento ocorre devido à falta de semicondutores ocasionada pelas constantes paralisações nas fábricas pelo mundo, que por causa da pandemia, afetou a produção de veículos. Assim, a lei da oferta e da procura colocou o preço dos veículos 0-km nas alturas, o que criou um efeito cascata, com consumidores procurando o mercado de usados e seminovos, que também viram os preços subirem.
Segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe, o valor médio dos veículos no país aumentou 24,9% nos últimos 12 meses. Os carros zero tiveram aumento de 20,72% no mesmo período, enquanto os veículos usados ficaram, em média, 30,25% mais caros.
Trânsito apresenta lentidão na Avenida Rio Branco, em Vitória
Movimentação de carros na Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
PAGAMENTO DO IPVA
O IPVA pode ser pago de duas maneiras diferentes. Em cota única, com desconto de 5% ou dividido em parcelas. Os proprietários de veículos leves vão poder parcelar o IPVA em quatro vezes: abril, maio, junho e julho. Já os proprietários de veículos pesados vão poder dividir o imposto em duas parcelas: março e abril.

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Vale a pena pagar IPVA e IPTU em cota única?

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