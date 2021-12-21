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É luxo!

IPVA mais caro do ES é de Ferrari e vai custar R$ 67 mil em 2022

A frota de veículos no Espírito Santo chega a 2 milhões, sendo que, destes 1,28 milhão é tributável. O valor mais baixo de IPVA, de R$ 11,87, será da moto Sundown/Hunter 100, de 2007, que vale R$ 1.187
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 dez 2021 às 14:40

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 14:40

Adquirir um carro de luxo não sai barato, mantê-lo também não. O boleto de Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) com valor mais alto a ser emitido pelo Receita Estadual é referente a uma Ferrari 488 Spider (2019), avaliada em R$ 3.370.005,00. Quem tem o carro na garagem precisará desembolsar, em 2022, nada menos que R$ 67.400,10.
A frota de veículos no Espírito Santo chega a 2 milhões, sendo que, destes 1,28 milhão é tributável, incluindo veículos pesados (ônibus, micro-ônibus, caminhão e caminhão trator), que correspondem a 5% dessa conta, e exclui os veículos isentos e imunes ao IPVA. 
Em exposição no Salão Concept, Ferrari 488 Spider, Audi R8 V10 e Mercedes-benz AMG GTS.
Em exposição no Salão Concept, Ferrari 488 Spider, Audi R8 V10 e Mercedes-benz AMG GTS. Crédito: Danilo Schellmann
O valor mais baixo de IPVA no Espírito Santo em 2022 será de R$ 11,87, referente à moto Sundown/Hunter 100, de 2007, que vale R$ 1.187.

CÁLCULO DO IPVA

A apuração do IPVA devido tem por base o valor médio de mercado do veículo, segundo o ano de sua fabricação, considerando-se a respectiva alíquota: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários. Os preços de tabela usados para o cálculo podem ser encontrados no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
Neste ano em particular, foi registrado um aumento de 22,67% no preço dos veículos, em meio à crise de abastecimento que levou à menor oferta de automóveis no mercado.
IPVA mais caro do ES é de Ferrari e vai custar 67 mil reais em 2022

DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA

Entretanto, quem fizer o pagamento do imposto em cota única terá 15% de desconto sobre o valor devido. O anúncio foi feito pela Sefaz nesta terça-feira (21) e publicado no Diário Oficial do Estado (Dio-ES).
O vencimento da cota única do IPVA será em abril de 2022 para carros e motocicletas e de março a julho de 2022 para caminhões, ônibus e micro-ônibus.
Veículos com mais de 15 anos de fabricação são isentos do imposto, não sendo necessário requerimento por parte do proprietário, ou seja, o sistema concede automaticamente a isenção e, consequentemente, não gera o débito.

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