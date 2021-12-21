IPVA mais caro do ES é de Ferrari e vai custar R$ 67 mil em 2022

Ferrari 488 Spider (2019), avaliada em R$ 3.370.005,00. Quem tem o carro na garagem precisará desembolsar, em 2022, nada menos que R$ 67.400,10. Adquirir um carro de luxo não sai barato, mantê-lo também não. O boleto de Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) com valor mais alto a ser emitido pelo Receita Estadual é referente a uma, avaliada em R$ 3.370.005,00. Quem tem o carro na garagem precisará desembolsar, em 2022, nada menos que

A frota de veículos no Espírito Santo chega a 2 milhões, sendo que, destes 1,28 milhão é tributável, incluindo veículos pesados (ônibus, micro-ônibus, caminhão e caminhão trator), que correspondem a 5% dessa conta, e exclui os veículos isentos e imunes ao IPVA.

Em exposição no Salão Concept, Ferrari 488 Spider, Audi R8 V10 e Mercedes-benz AMG GTS. Crédito: Danilo Schellmann

O valor mais baixo de IPVA no Espírito Santo em 2022 será de R$ 11,87, referente à moto Sundown/Hunter 100, de 2007, que vale R$ 1.187.

CÁLCULO DO IPVA

A apuração do IPVA devido tem por base o valor médio de mercado do veículo, segundo o ano de sua fabricação, considerando-se a respectiva alíquota: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários. Os preços de tabela usados para o cálculo podem ser encontrados no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)

Neste ano em particular, foi registrado um aumento de 22,67% no preço dos veículos, em meio à crise de abastecimento que levou à menor oferta de automóveis no mercado.

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DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA

O vencimento da cota única do IPVA será em abril de 2022 para carros e motocicletas e de março a julho de 2022 para caminhões, ônibus e micro-ônibus.