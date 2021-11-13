Gasolina já passa de R$ 7 em 23 cidades do ES; veja valor por município

Encher o tanque do carro está cada vez mais doloroso para o bolso do brasileiro. O preço da gasolina segue em uma escalada contínua e, em boa parte do Espírito Santo , já ultrapassa a marca de R$ 7, um patamar nunca antes atingido na história.

O preço médio do combustível no Estado está, atualmente, em R$ 6,82, considerando a última semana. No entanto, em 58 municípios o litro é vendido acima da média estadual, sendo que em 23 cidades capixabas o valor supera os R$ 7.

Os dados são do Monitor de Combustíveis da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e correspondem a notas fiscais emitidas nesta sexta-feira (12).

Gasolina é vendida acima de R$ 7 em 58 municípios capixabas Crédito: Jcomp/Freepik

A escalada do dólar e a valorização do barril de petróleo no mercado global são os motivos para as constantes altas nos combustíveis. Desde 2017, no governo de Michel Temer, a Petrobras passou a considerar esses dois componentes para calcular o preço de venda nas refinarias.

Essa política de preços, conhecida como paridade internacional, resultou numa queda temporária nos preços no início da pandemia, em 2020, em função da menor demanda por petróleo no mundo. Com a retomada global a partir da vacinação em 2021, o petróleo voltou a se valorizar e os combustíveis dispararam no Brasil.

Isso porque a maior parte do preço que chega na bomba é justamente a cobrada pela Petrobras. Também entram na conta os custos e lucros das distribuidoras e dos postos, além dos impostos federais e o ICMS, que é estadual.

MAIORES PRODUTORES DE PETRÓLEO DO ES TÊM GASOLINA MAIS CARA

A lista dos municípios com a gasolina mais cara do Estado guarda uma curiosidade: o sexto e o sétimo lugar ficam com Presidente Kennedy Marataízes , no Litoral Sul capixaba, que são as duas cidades que mais produzem petróleo no Estado.

Apesar da rica produção matéria-prima da gasolina - o que inclusive rende a essas cidades milhões em royalties e participações especiais pagas pelas petroleiras anualmente -, em Presidente Kennedy o litro do combustível está custando em média R$ 7,17. Já em Marataízes, R$ 7,11.

Os preços altos não são uma exclusividade das pequenas cidades. Mesmo em grandes municípios capixabas, motoristas também já começam a se deparar com preços mais elevados. É o caso de Linhares, por exemplo, onde a gasolina é comercializada atualmente a R$ 7,06, em média. Em Colatina, alguns postos também já vendem acima de R$ 7, mas o valor médio ainda está em R$ 6,99.

MENORES PREÇOS

Na outra ponta do ranking, entre municípios com a gasolina mais barata o destaque é Iconha. Na cidade, que é um polo logístico-rodoviário no Sul do Estado, o combustível é vendido em média a R$ 6,30.