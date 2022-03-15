Litro de gasolina já chega a custar R$ 7,90 em cidade do ES

Não muito tempo atrás, a gasolina nem mesmo chegava à casa dos R$ 7. Foi em outubro de 2021 que a marca foi ultrapassada pela primeira vez em território capixaba. Cinco meses depois, entretanto, a média geral já chega a R$ 7,46.

Motoristas fizeram fila em postos para abastecer antes do reajuste aplicado no último dia (11) Crédito: Carlos Alberto Silva

O litro de gasolina mais caro vendido no Estado é em Muqui . Por lá, quem vai abastecer precisa pagar, em média, R$ 7,90 na bomba. Na sequência, aparecem no topo do ranking as cidades de São José do Calçado e Vila Pavão, com média de R$ 7,78 e R$ 7,77, respectivamente.

A escalada do dólar e a valorização do barril de petróleo no mercado global após os ataques da Rússia à Ucrânia são apontadas como os principais motivos para as recentes altas nos combustíveis. Desde 2017, a Petrobras passou a considerar esses dois componentes para calcular o preço de venda nas refinarias.

Essa política de preços, conhecida como paridade internacional, resultou numa queda temporária nos preços no início da pandemia , em 2020, em razão da menor demanda por petróleo no mundo. Com a retomada global a partir da vacinação em 2021, o petróleo voltou a se valorizar e os combustíveis dispararam no Brasil. A guerra, portanto, agravou uma situação que já era complicada.

A maior parte do preço que chega na bomba é cobrada pela Petrobras, mas também entram na conta os custos e lucros das distribuidoras e dos postos, além dos impostos federais e o ICMS, que é estadual. Mudanças na forma de tributação dos combustíveis, aprovadas às pressas pelo Congresso no final da semana passada, buscam frear a alta de preços. Os efeitos dessas medidas, que ainda precisam ser regulamentadas, entretanto, não são imediatos.

"No início do ano, tínhamos uma expectativa de que a inflação, de modo geral, fosse convergir com a meta. O conflito veio, e essa expectativa se frustrou. Agora temos outro cenário, e existe um grande componente da inflação brasileira que está relacionado aos preços dos combustíveis. Não há perspectivas de que os combustíveis voltem a cair nos próximos meses", observou o economista Eduardo Araújo.

Ele destaca que a alta do preço dos combustíveis impacto não apenas o bolso do motorista, mas também a população de um modo geral, uma vez que o encarecimento se reflete no custo várias outras frentes, como energia, transporte e alimentos, entre outros.

Os preços altos não são uma exclusividade das pequenas cidades. Mesmo em grandes municípios capixabas, motoristas também se depararam com preços mais elevados. É o caso de Colatina, por exemplo, onde alguns postos também já vendem acima de R$ 7,64.