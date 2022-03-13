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Combustível

Tour de moto mostra onde tem gasolina por menos de R$7 no ES; veja preços

No primeiro fim de semana após o reajuste de 18,7% no combustível,  fotógrafo de A Gazeta registrou preços em passeio pela Grande Vitória e Região Serrana do Espírito Santo
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 mar 2022 às 14:51

Publicado em 13 de Março de 2022 às 14:51

Posto em Jardim América, Cariacica, vende gasolina por menos de R$ 7,00
Gasolina a R$ 6,97 chama atenção em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
No primeiro fim de semana após o reajuste de 18,7% no preço da gasolina pela Petrobras, o fotógrafo de A Gazeta, Carlos Alberto Silva, registrou o preço do combustível em alguns postos na Grande Vitória e na Região Serrana do Espírito Santo neste domingo (13).
Enquanto em algumas cidades do Estado o litro da gasolina já custa acima dos R$ 7,50, em um estabelecimento de Jardim América, em Cariacica, o motorista pode desembolsar muito menos pela mesma quantidade: R$ 6,97.

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“Nosso tour pelos postos de gasolina foi feito de moto, e começou pelo município de Vila Velha, no bairro Praia das Gaivotas. De lá, seguimos para Cariacica. Abastecemos a moto em um posto que fica no início da BR 262, rodovia que nos leva aos municípios da região serrana. E, para nossa surpresa, a gasolina comum e a aditivada estavam sendo vendidas com valor antigo, por  R$6,97”, relatou o fotógrafo.
Mas essa é uma exceção à regra. Na grande maioria dos postos, o litro do combustível custa acima de R$ 7, como é o caso da unidade na Praia das Gaivotas, em que o preço é R$ 7,29, e outro na Praia do Suá, em Vitória, em que custa R$ 7,39.
Litro da gasolina comum chega a custar R$ 7,39 em posto da Praia do Suá, em Vitória
Litro da gasolina comum chega a custar R$ 7,39 em posto da Praia do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Em Viana, município vizinho aos da Região Serrana, em um posto próximo à central da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista precisa pagar R$ 7,49 por litro da gasolina comum. Já em Marechal Floriano, na entrada para Araguaia e Matilde, o combustível custa R$ 7,42.
“Em Pedra Azul,  Domingos Martins, ponto da região Serrana muito frequentado por turistas, onde a gasolina costuma ter sempre um valor mais elevado que na Grande Vitória - a distância, o frete para levar o combustível encarece o produto - não nos assustou. O valor cobrado pelo litro da gasolina era de R$ 7,59 - 10 centavos a mais que o do posto de Viana. Descemos a serra e encerramos nosso tour na Capital. Abastecemos a moto em um posto do bairro Praia do Suá por R$ 7,39.”

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