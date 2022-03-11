Preço do litro da gasolina passa dos R$ 7,50 em postos de Cachoeiro Crédito: Bruna Hemerly

Nos postos cachoeirenses, o consumidor já encontrou os preços com reajustes. Em um posto no bairro BNH, a gasolina atingiu R$ 7,59. Já a aditivada, era praticada a R$ 7,79. O diesel também sofreu aumento e chegava a R$7,09.

No bairro Coramara, a gasolina comum foi encontrada a R$ 7,55. Já o diesel, estava a R$ 6,64 o litro. Na Região Central, no bairro Maria Ortiz, o litro da gasolina foi reajustado para R$ 7,54, em um dos postos. Porém, nas bombas de outros postos, o combustível foi encontrado abaixo dos sete reais, como no bairro Novo Parque, praticado a R$ 6,85, o litro da gasolina comum.