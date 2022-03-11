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Aumento

Preço do litro da gasolina passa dos R$ 7,50 em postos de Cachoeiro

Sexta-feira (11) começou com alta dos preços nos postos. No bairro BNH, a gasolina comum atingiu R$ 7,59. Já a aditivada, era praticada a R$ 7,79
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 mar 2022 às 10:35

Publicado em 11 de Março de 2022 às 10:35

Preço do litro da gasolina passa dos R$ 7 em postos de Cachoeiro
Preço do litro da gasolina passa dos R$ 7,50 em postos de Cachoeiro Crédito: Bruna Hemerly
O preço do litro da gasolina nos postos de Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade da Região Sul do Espírito Santo, chega a R$ 7,59 na manhã desta sexta-feira (11). A alta é resultado do anúncio de reajuste de 18,8% na gasolina, nesta quinta-feira (10), feito pela Petrobras. Na noite de quinta, já havia filas de carros em alguns postos.
Nos postos cachoeirenses, o consumidor já encontrou os preços com reajustes. Em um posto no bairro BNH, a gasolina atingiu R$ 7,59. Já a aditivada, era praticada a R$ 7,79. O diesel também sofreu aumento e chegava a R$7,09.

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No bairro Coramara, a gasolina comum foi encontrada a R$ 7,55. Já o diesel, estava a R$ 6,64 o litro. Na Região Central, no bairro Maria Ortiz, o litro da gasolina foi reajustado para R$ 7,54, em um dos postos. Porém, nas bombas de outros postos, o combustível foi encontrado abaixo dos sete reais, como no bairro Novo Parque, praticado a R$ 6,85, o litro da gasolina comum.
Na noite de quinta-feira, já houve reajuste nos valores e filas de motoristas aos postos. Um posto no bairro Gilberto Machado chegou a cobrar R$ 7,74 no valor do litro da gasolina, de acordo com consumidores, porém, na manhã de hoje, o valor foi modificado para R$ 7,45.

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