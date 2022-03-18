Dupla é espancada por moradores após arrombar casa na Serra

Caso foi registrado na Delegacia Regional Crédito: Vitor Jubini

Dois homens foram agredidos por moradores e detidos por policiais militares depois de arrombarem e furtarem uma casa, na tarde desta quinta-feira (17), na região de Jacaraípe , na Serra , na Grande Vitória

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a dupla teria arrombado uma casa e furtado uma televisão do imóvel. Neste momento, os dois foram flagrados pelo proprietário, um pedreiro de 35 anos, de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta.

Os dois homens tentaram fugir em um carro, mas foram impedidos depois que bateram em um veículo dirigido pelo irmão do pedreiro.

Após o acidente, os suspeitos foram detidos, espancados e amarrados pelos moradores. Com cortes no rosto e ferimentos por todo o corpo, a dupla foi levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia e depois encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Eles foram medicados e também levaram pontos em alguns ferimentos.

Um dos homens disse aos militares que ele e o comparsa estavam em busca de casas vazias na região, viram um imóvel na Rua Trindade, arrombaram o cadeado com uma chave de fenda para entrar e furtaram uma televisão.

O caso foi registrado na Delegacia Regional, onde foram entregues a televisão furtada e a chave de fenda utilizada para arrombar a casa. Os nomes dos homens não foram divulgados.

TV Gazeta, um dos criminosos está internado com traumatismo craniano e o outro foi encaminhado ao presídio. Polícia Civil informou que os homens foram autuados em flagrante por roubo. De acordo com informações apuradas pela, um dos criminosos está internado com traumatismo craniano e o outro foi encaminhado ao presídio.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, moradores reclamaram da violência na região. Procurada, a Polícia Militar informou que, por meio da 14ª Companhia Independente, realiza o policiamento ostensivo diuturnamente em toda Grande Jacaraípe, na Serra, inclusive no bairro São Francisco, que, além do patrulhamento preventivo, conta com diversas operações diárias de cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e abordagens.

"Ainda, o comando da Cia, informa que está de portas abertas para dialogar com a sociedade, já que realiza reuniões constantes com o Conselho Interativo de Segurança Pública da Grande Jacaraípe. Além disso, vale ressaltar que a PM também está sempre à disposição da comunidade quando acionada via Ciodes (190)."