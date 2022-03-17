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Confusão

Dupla suspeita de tentar roubar moto em supermercado é detida na Serra

Veículo estava no estacionamento da loja, no bairro Porto Canoa. Flagrados pelas vítimas, suspeitos chegaram a serem agredidos na manhã desta quinta-feira (17)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 mar 2022 às 17:44

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:44

À esquerda, um dos suspeitos se levantando do chão; à direita, a confusão gerada na entrada da loja. O rosto de todas as pessoas foi borrado por questões legais.
À esquerda, um dos suspeitos se levantando do chão; à direita, a confusão gerada na entrada da loja. O rosto de todas as pessoas foi borrado por questões legais. Crédito: Leitor A Gazeta | Montagem A Gazeta
Dois homens foram detidos na manhã desta quinta-feira (17), suspeitos de tentarem roubar uma moto no estacionamento de um supermercado no bairro Porto Canoa, na Serra. Flagrados pelas vítimas, eles chegaram a ser agredidos, gerando uma movimentação atípica no estabelecimento.
Imagens recebidas por A Gazeta mostram um dos suspeitos (de camiseta vermelha) se levantando do chão, em frente à entrada da loja. Em seguida, ele é alcançado por três pessoas – entre elas, um homem sem camisa que carrega um capacete na mão e o agride pelas costas.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe verificou "a informação de que populares teriam agredido dois indivíduos que estariam cometendo roubos". Ambos foram localizados dentro do supermercado, para onde correram a fim de fugir das agressões. As vítimas também se apresentaram no local.
Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que eles foram autuados em flagrante por tentativa de roubo majorado, que é quando o crime acontece sob grave ameaça à vítima. Os dois serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

O QUE DIZ O SUPERMERCADO

Em nota, o Grupo Coutinho – responsável pelo Extrabom de Porto Canoa – informou que tentaram roubar uma moto no estacionamento. "O proprietário do veículo reagiu, desencadeando um princípio de linchamento dos suspeitos. A situação foi contornada pela equipe de segurança, que acionou a PM." A loja segue funcionamento normalmente.

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