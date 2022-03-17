Dupla suspeita de tentar roubar moto em supermercado é detida na Serra

À esquerda, um dos suspeitos se levantando do chão; à direita, a confusão gerada na entrada da loja. O rosto de todas as pessoas foi borrado por questões legais.

Imagens recebidas por A Gazeta mostram um dos suspeitos (de camiseta vermelha) se levantando do chão, em frente à entrada da loja. Em seguida, ele é alcançado por três pessoas – entre elas, um homem sem camisa que carrega um capacete na mão e o agride pelas costas.